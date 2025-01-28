Власти ЕС сообщили о планах запретить продажу приставок PlayStation и Xbox в Россию

Запрет коснётся продавцов из Евросоюза, в том числе торгующих подержанными устройствами. Власти ЕС изучают возможность запретить продажи в Россию игровых приставок PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft, сообщила зампред Еврокомиссии Кая Каллас.По её словам, ограничения могут включить в новый пакет санкций. Запрет будет направлен на продавцов из стран Евросоюза, которые отправляют консоли, в том числе подержанные, в Россию.Инициативу Каллас объяснила тем, что российские военные, «по-видимому, используют приставки для управления дронами».Источник фото: Playground.ruSony прекратила поставки своих консолей в Россию, а также отключила PlayStation Store для россиян в марте 2022 года. Тогда же о решение временно покинуть российский рынок объявила Microsoft.При этом консоли Xbox и PlayStation продолжают поставляться в Россию по параллельному импорту, однако цепочки поставок ритейлеры не раскрывают. По данным «М.Видео‑Эльдорадо», за девять месяцев 2024 года россияне купили 1,02 млн приставок на общую сумму 22,3 млрд рублей.В ЕС нет ни одной страны, которая производила бы игровые консоли, заявил РБК глава компании-импортёра электроники «Ачивка» Яша Хаддажи. «Импортируемые в Россию приставки даже не проходят транзитом через Евросоюз, поэтому это заявление либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией», — указал он.#новости #ес #санкции #xbox #playstation
Их борьба
Сделаем свой ZBox на Эльбрус. В 2030, как положено новостям из будущего
Не думаю, что "Сони" и "Майкрософт" будут прогибаться под избу-майорню, как это делают Apple.
Поди ракеты делали из джойстиков
Маразм крепчал
Я так понял они не учатся на ошибках Тойоты и прочих. Теперь скулят и слёзно просятся обратно)
Опять спайс?