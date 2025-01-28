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Артур Томилко
Ритейл

Власти ЕС сообщили о планах запретить продажу приставок PlayStation и Xbox в Россию

Запрет коснётся продавцов из Евросоюза, в том числе торгующих подержанными устройствами.

  • Власти ЕС изучают возможность запретить продажи в Россию игровых приставок PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft, сообщила зампред Еврокомиссии Кая Каллас.
  • По её словам, ограничения могут включить в новый пакет санкций. Запрет будет направлен на продавцов из стран Евросоюза, которые отправляют консоли, в том числе подержанные, в Россию.
  • Инициативу Каллас объяснила тем, что российские военные, «по-видимому, используют приставки для управления дронами».
Источник фото: Playground.ru
Источник фото: Playground.ru
  • Sony прекратила поставки своих консолей в Россию, а также отключила PlayStation Store для россиян в марте 2022 года. Тогда же о решение временно покинуть российский рынок объявила Microsoft.
  • При этом консоли Xbox и PlayStation продолжают поставляться в Россию по параллельному импорту, однако цепочки поставок ритейлеры не раскрывают. По данным «М.Видео‑Эльдорадо», за девять месяцев 2024 года россияне купили 1,02 млн приставок на общую сумму 22,3 млрд рублей.
  • В ЕС нет ни одной страны, которая производила бы игровые консоли, заявил РБК глава компании-импортёра электроники «Ачивка» Яша Хаддажи. «Импортируемые в Россию приставки даже не проходят транзитом через Евросоюз, поэтому это заявление либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией», — указал он.

#новости #ес #санкции #xbox #playstation

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121 комментарий
Владислав

Их борьба

20
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Евгений Куртуков

Сделаем свой ZBox на Эльбрус. В 2030, как положено новостям из будущего

25
1
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1
Ответить
Посланник Обамы

Не думаю, что "Сони" и "Майкрософт" будут прогибаться под избу-майорню, как это делают Apple.

1
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Алеоп

Поди ракеты делали из джойстиков

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Артур Мороз

Маразм крепчал

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Лимонадный Джо

Я так понял они не учатся на ошибках Тойоты и прочих. Теперь скулят и слёзно просятся обратно)

8
1
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ckM43zp4aikuf!

Опять спайс?

18
1
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