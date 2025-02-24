Великобритания ввела санкции против авиакомпании S7 и автогруппы «Авилон»

Перед этим о новых санкциях против России объявил ЕС.Великобритания объявила о новых санкциях против России: в список попали ещё несколько десятков морских судов, а также более 60 физлиц и компаний, пишет РБК.В частности, в списке — сооснователь S7 Владислав Филев и сама авиакомпания, банк «Керемет» из Кыргызстана, банкир Игорь Ким, автодилер «Авилон» и другие.24 февраля 2025 года 16 пакет санкций против России утвердил Евросоюз. В список включили 48 физлиц и 35 компаний, в том числе основателя АФК «Системы» Владимира Евтушенкова, криптобиржу Garantex и РАНХиГС. Также новые санкции предполагают отключение от SWIFT 13 российских региональных банков, запрет на вещание восьми СМИ и автомобильные грузоперевозки по территории союза.#новости #s7