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Таня Боброва
Право

Суд в Москве продлил арест Аязу Шабутдинову до 12 августа 2025 года

25 февраля началось рассмотрение дела по существу.

  • Пресненский суд Москвы продлил до 12 августа 2025 года срок содержания под стражей основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова, пишет «РИА Новости». Предыдущий срок ареста истекал 27 февраля.
  • 10 февраля 2025 года прокуратура утвердила обвинение по делу о мошенничестве. Ведомство считает, что предприниматель создал организованную преступную группу и координировал в ней действия соучастников.
  • По мнению прокуратуры, «сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юрлиц, в том числе ООО «Лайк Центр», продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности».
  • В общей сложности, по данным ведомства, пострадали 113 человек, а суммарный ущерб превысил 57 млн рублей. В уголовном деле 280 томов. Сам Шабутдинов назвал дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям».
  • Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Как писал «Ъ», по версии следствия, методика по развитию бизнеса, которую автор выдавал за образовательную программу, сводилась к призыву «верьте в себя — и всё получится». В деле также фигурирует бывший гендиректор «Like Центра» Василий Алексеев, он объявлен в розыск, уточняет «РИА Новости».
Источник: «Суды общей юрисдикции города Москвы»
Источник: «Суды общей юрисдикции города Москвы»

#новости #аязшабудтинов

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