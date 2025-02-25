Суд в Москве продлил арест Аязу Шабутдинову до 12 августа 2025 года

25 февраля началось рассмотрение дела по существу.Пресненский суд Москвы продлил до 12 августа 2025 года срок содержания под стражей основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова, пишет «РИА Новости». Предыдущий срок ареста истекал 27 февраля.10 февраля 2025 года прокуратура утвердила обвинение по делу о мошенничестве. Ведомство считает, что предприниматель создал организованную преступную группу и координировал в ней действия соучастников.По мнению прокуратуры, «сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юрлиц, в том числе ООО «Лайк Центр», продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности».В общей сложности, по данным ведомства, пострадали 113 человек, а суммарный ущерб превысил 57 млн рублей. В уголовном деле 280 томов. Сам Шабутдинов назвал дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям».Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Как писал «Ъ», по версии следствия, методика по развитию бизнеса, которую автор выдавал за образовательную программу, сводилась к призыву «верьте в себя — и всё получится». В деле также фигурирует бывший гендиректор «Like Центра» Василий Алексеев, он объявлен в розыск, уточняет «РИА Новости».Источник: «Суды общей юрисдикции города Москвы»#новости #аязшабудтинов