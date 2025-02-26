Житель Индии отсудил у кинотеатра компенсацию за слишком длинную рекламу перед фильмом

Всего около 55 тысяч рублей, но «время — деньги», заключил суд. 30-летний житель Бангалора рассчитывал, что фильм начнётся в указанное на билете время — в 16:05, — но оказался вынужден сначала посмотреть 25-минутную рекламу других киноновинок, домашней утвари, смартфонов и машин, пишет The Guardian.Сеанс затянулся и нарушил планы мужчины, который надеялся, помимо прочего, вернуться на работу. Вот он и подал в суд на PVR Inox — крупнейшую в Индии сеть многозальных кинотеатров. По его словам, компания ставит рекламную выручку выше клиентов.Суд постановил взыскать с сети 50 тысяч рупий за потраченное истцом время и 5000 рупий за моральный ущерб и юридические расходы. Это 49,5 тысячи рублей и 5000 рублей соответственно по курсу ЦБ на 26 февраля 2025 года.По словам суда, «в текущих реалиях время — деньги». У занятых людей нет лишних 25-30 минут на «ненужную» рекламу в кино. В Индии при этом её показывают даже посреди фильма — длится она 15 минут.Источник фото: Mint#новости