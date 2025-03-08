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Полина Лааксо
Право

Блогер Александра Митрошина признала вину в отмывании денег

В полном объёме.

  • Соответствующее обвинение предъявило московское управление Следственного комитета (СК). По его словам, заседание по мере пресечения пройдёт 10 марта 2025 года.
Митрошина. Источник: СК
Митрошина. Источник: СК
  • Митрошину задержали 7 марта 2025 года по делу об отмывании денег, полученных в результате преступления, в особо крупном размере.
  • По версии следствия, блогер уклонилась от уплаты налогов на 127 млн рублей и легализовала 60 млн рублей от суммы, купив объект недвижимости в Москве: для «придания видимости правомерного владения», писало ТАСС со ссылкой на МВД.
  • Весной 2023 года на Митрошину завели дело о неуплате налогов. Как сообщали в СК, с октября 2020 года по май 2022 года она — как ИП на «упрощёнке» — получила доход от продажи блогерских курсов «в существенно большем размере, чем допустимый лимит».
  • В мае 2023 года девушка сообщила, что выплатила эти 127 млн рублей налоговой и «частично» признала вину: якобы она всегда платила налоги, но «не уделила должное внимание сфере бухгалтерии».

#новости #блогеры

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