Банки предложили упростить законопроект о создании систем «Антифишинг» и «Антифрод»

Например, вместо полного запрета иностранных мессенджеров ограничить их использование, исключив юридически значимые действия.Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо с предложениями по доработке законопроекта по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. С обращением ознакомился «Коммерсантъ».В текущей редакции законопроект предусматривает обязательную идентификацию пользователей услугами связи и маркировку звонков. Банки должны предоставить клиентам возможность аутентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС) при обращении к их сайтам и приложениям.Также предлагается запретить сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, а в российских — требовать аутентификацию через ЕСИА. «Антифишинг» планируют запустить с 1 сентября 2025 года, а «Антифрод» — с 1 января 2026 года.Однако полностью отказаться от иностранных мессенджеров невозможно, отмечает издание. Поэтому НСФР предлагает запретить их использование только для юридически значимых действий — подписания договоров, отправки согласий и передачи банковской тайны.В НСФР подчёркивают, что не все российские мессенджеры поддерживают аутентификацию через ЕСИА, хотя у банков и операторов связи есть аналогичные сервисы, которые уже взаимодействуют с ЕСИА. Чтобы снизить нагрузку на ЕСИА, НСФР предлагает разрешить использовать российские сервисы идентификации.Представители финансового сообщества раскритиковали предложение обязать банки использовать ЕБС для дополнительной аутентификации при входе на сайт или в мобильное приложение банка. Глава НСФР Андрей Емелин считает, что обязательная биоаутентификация через ЕБС с её 3 млн слепков фактически заблокирует дистанционное обслуживание для 97% граждан.Финансовый рынок обеспокоен текущей редакцией предложения о маркировке звонков. Андрей Емелин предлагает маркировать только рекламные звонки и запретить блокировку маркированных сообщений, которые отправляются клиентам на законных основаниях, например, о взыскании.Источник фото: UnsplashПредседатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о борьбе с интернет-мошенниками рассмотрят в «приоритетном порядке». Документ планируется «предварительно» обсудить в первом чтении 18 марта 2025 года.Артур ТомилкоПраво6 марБизнес попросил Минцифры смягчить запрет на общение с клиентами в иностранных мессенджерах — «Ведомости» Например, запретить только исходящие звонки и сообщения от компаний. #новости