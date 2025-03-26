Путин отменил передачу акций российской «дочки» Ariston во временное управление «Газпрому»

Под ним компания проработала почти год.ООО «Аристон Термо Русь» исключили из списка компаний, в отношении которых введено временное управление, следует из указа. Причины такого решения не указаны.Весной 2024 года 100% долей российской структуры Ariston передали в управление компании «Газпром бытовые системы».«Аристон Термо Русь» зарегистрирована в Ленинградской области, там у компании есть завод во Всеволожске. Её основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов.В 2024 году компания увеличила прибыль в девять раз — до 292 млн рублей с 33 млн рублей в 2023 году. Выручка сократилась на 6% — до 8,91 млрд рублей.#новости #ariston