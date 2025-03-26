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Евгения Евсеева
Право

Путин отменил передачу акций российской «дочки» Ariston во временное управление «Газпрому»

Под ним компания проработала почти год.

  • ООО «Аристон Термо Русь» исключили из списка компаний, в отношении которых введено временное управление, следует из указа. Причины такого решения не указаны.
  • Весной 2024 года 100% долей российской структуры Ariston передали в управление компании «Газпром бытовые системы».
  • «Аристон Термо Русь» зарегистрирована в Ленинградской области, там у компании есть завод во Всеволожске. Её основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов.
  • В 2024 году компания увеличила прибыль в девять раз — до 292 млн рублей с 33 млн рублей в 2023 году. Выручка сократилась на 6% — до 8,91 млрд рублей.

#новости #ariston

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