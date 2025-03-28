В случае выявления нарушений, служба «примет меры».ФАС проводит проверку из-за сообщений об ограничении доступа провайдеров в жилых комплексах застройщика ПИК, говорится на сайте регулятора.Служба направила запросы 11 провайдерам, в том числе «МТС», «Ростелекому», «Вымпелкому», «Мегафону», «Интерсвязи» и другим. Они должны предоставить информацию о нарушениях в 84 ЖК, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске, Тюмени, Благовещенске и других городах.В ФАС напомнили, что по действующему закону управляющие компании должны обеспечить беспрепятственный доступ в многоквартирные дома без взимания платы за размещение оборудования. В случае выявления нарушений, регулятор «примет меры».Резонанс возник на фоне DDoS-атаки на Lovit — единственного, по данным Telegram-каналов, провайдера в жилых домах застройщика ПИК. В конце марта 2025 года из-за атаки жители остались без интернета, а те, кто заходил в подъезды с помощью приложения, не могли попасть в дома.25 марта 2025 года Роскомнадзор сообщил, что атака продолжается четвёртый день. Последнее сообщение в Telegram-канале Lovit датировано 23 марта: провайдер написал, что «большинство сервисов работает в штатном режиме», но некоторые клиенты «ещё могут испытывать технические трудности».После этого глава Минцифры Максут Шадаев пообещал рассмотреть возможность ввести ответственность для управляющих компаний, которые не соблюдают закон о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома. #новости #фас