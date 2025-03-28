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Артур Томилко
Право

ФАС запросила у интернет-провайдеров информацию о препятствовании доступу в дома застройщика ПИК

В случае выявления нарушений, служба «примет меры».

  • ФАС проводит проверку из-за сообщений об ограничении доступа провайдеров в жилых комплексах застройщика ПИК, говорится на сайте регулятора.
  • Служба направила запросы 11 провайдерам, в том числе «МТС», «Ростелекому», «Вымпелкому», «Мегафону», «Интерсвязи» и другим. Они должны предоставить информацию о нарушениях в 84 ЖК, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске, Тюмени, Благовещенске и других городах.
  • В ФАС напомнили, что по действующему закону управляющие компании должны обеспечить беспрепятственный доступ в многоквартирные дома без взимания платы за размещение оборудования. В случае выявления нарушений, регулятор «примет меры».
  • Резонанс возник на фоне DDoS-атаки на Lovit — единственного, по данным Telegram-каналов, провайдера в жилых домах застройщика ПИК. В конце марта 2025 года из-за атаки жители остались без интернета, а те, кто заходил в подъезды с помощью приложения, не могли попасть в дома.
  • 25 марта 2025 года Роскомнадзор сообщил, что атака продолжается четвёртый день. Последнее сообщение в Telegram-канале Lovit датировано 23 марта: провайдер написал, что «большинство сервисов работает в штатном режиме», но некоторые клиенты «ещё могут испытывать технические трудности».
  • После этого глава Минцифры Максут Шадаев пообещал рассмотреть возможность ввести ответственность для управляющих компаний, которые не соблюдают закон о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома.

#новости #фас

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