Передачу российской «дочки» Ariston в управление структуре «Газпрома» решили отменить после переговоров с итальянскими чиновниками — FT

Интерес к возвращению в Россию со стороны других фирм пока «слабый», пишет издание.Источник: EfanewsВесной 2024 года 100% долей российской структуры итальянского Ariston — производителя котлов, водонагревателей и других бытовых приборов — передали в управление компании «Газпром бытовые системы». А в марте 2025-го — вывели из-под него. В Ariston отметили после этого, что продолжат работу в России с учётом санкций.FT называет эту сделку первым случаем передачи компании из-под временного управления обратно её владельцу. По словам источников издания, сделку лоббировали «высокопоставленные итальянские чиновники». Ключевую роль сыграли итальянский МИД, посольство страны в России и некое «частное лицо» — кто именно, не указывается.Россия с самого начала обозначила «временный характер» этих мер — это дало надежду, что можно будет убедить Владимира Путина вернуть бизнес, пишет издание.«Газпром бытовые системы», получившая временный контроль над российской «дочкой» Ariston, в суть бизнеса компании «вникала с трудом», отмечает FT, — это могло стать одной из причин, по которой фирму вернули владельцу. В итальянском правительстве говорят, что Ariston «проявила терпение» и «испробовала все варианты». Компания всеми силами дала понять, что заинтересована в продолжении работы на российском рынке и готова соблюдать все санкции и местные законы.Но удастся ли России убедить другие фирмы вернуться в страну — неизвестно. Участники российского рынка сообщили изданию, что пока видят лишь «слабые» признаки «вялого интереса» со стороны иностранного бизнеса. Однако некоторые компании, собиравшиеся свернуть деятельность в России, пока отложили планы в сторону и ждут развития ситуации.Евгения ЕвсееваПраво27 марAriston продолжит работу со своей российской «дочкой» с учётом санкций после вывода её из-под управления «Газпрома» Компанию передали под управление весной 2024-го. #новости #ariston