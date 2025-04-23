Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Право
Крипто
Телеграм
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг — астрологов, тарологов, магов, ведьм и других

Чтобы защитить население от услуг, похожих на мошеннические.

Источник: Bruno Souza / Unsplash
Источник: Bruno Souza / Unsplash
  • Законопроект направлен на запрет рекламы духовных практик, а также эзотерических и энергетических услуг.
  • Согласно пояснительной записке, проект вводит терминологию и определение таких услуг: они связаны с проведением духовных, ритуальных и обрядовых практик, которые не относятся к деятельности религиозных организаций, законно работающих на территории России.
  • Под ограничения попадут физлица, юрлица и ИП, которые называют себя алхимиками, астрологами, ведьмами, духовными наставниками, магами, медиумами, тарологами, хиромантами, нумерологами, рунологами, цифропсихологами и другими. Также в списке есть нутрициологи — но речь о тех, у кого нет высшего медицинского образования. Если есть — рекламироваться можно.
  • Законопроект разработан, чтобы «защитить общество от негативного влияния лиц, которые предоставляют эзотерические услуги». Они не имеют научного обоснования и «расцениваются большинством населения как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества», указано в записке.
  • По словам одной из авторов законопроекта Нины Останиной, в случае принятия законопроекта депутаты предложат ввести административную ответственность за незаконное предоставление эзотерических услуг.
Полина Лааксо
Офтоп
«Положение Белой Луны в вашей натальной карте подсказывает, что вам лучше продавать товары белого цвета»

За такими советами обращаются к астрологам «бизнес-магнаты» в Южной Азии, пишет WSJ. И нередко охотно им верят.

Источник фото: «Известия»

#новости #законы

38
14
4
198 комментариев