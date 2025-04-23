В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг — астрологов, тарологов, магов, ведьм и других

Чтобы защитить население от услуг, похожих на мошеннические. Источник: Bruno Souza / UnsplashЗаконопроект направлен на запрет рекламы духовных практик, а также эзотерических и энергетических услуг.Согласно пояснительной записке, проект вводит терминологию и определение таких услуг: они связаны с проведением духовных, ритуальных и обрядовых практик, которые не относятся к деятельности религиозных организаций, законно работающих на территории России.Под ограничения попадут физлица, юрлица и ИП, которые называют себя алхимиками, астрологами, ведьмами, духовными наставниками, магами, медиумами, тарологами, хиромантами, нумерологами, рунологами, цифропсихологами и другими. Также в списке есть нутрициологи — но речь о тех, у кого нет высшего медицинского образования. Если есть — рекламироваться можно.Законопроект разработан, чтобы «защитить общество от негативного влияния лиц, которые предоставляют эзотерические услуги». Они не имеют научного обоснования и «расцениваются большинством населения как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества», указано в записке.По словам одной из авторов законопроекта Нины Останиной, в случае принятия законопроекта депутаты предложат ввести административную ответственность за незаконное предоставление эзотерических услуг. Полина ЛааксоОфтоп14 апр«Положение Белой Луны в вашей натальной карте подсказывает, что вам лучше продавать товары белого цвета» За такими советами обращаются к астрологам «бизнес-магнаты» в Южной Азии, пишет WSJ. И нередко охотно им верят.#новости #законы