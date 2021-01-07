NYT рассказала об интересе ФБР к JetBrains из-за расследования о взломе SolarWinds Статьи редакции
Эксперты по кибербезопасности утверждают, что российские хакеры могли незаметно установить закладки для клиентов JetBrains — скомпрометировав сервис TeamCity или воспользовавшись пробелами в том, как клиенты его используют.
Основанная россиянами компания JetBrains, разработчик популярных инструментов для разработки, попала под расследование ФБР в рамках дела о взломе SolarWinds, передаёт The New York Times. Спецслужбы пока не выдвинули конкретных обвинений и изучают, могли ли продукты JetBrains использоваться во взломе.
Американская SolarWinds разрабатывает сервисы для управления компьютерными сетями. Согласно отчёту компании FireEye, злоумышленники получили доступ к этим сервисам и внедрили в них свой код, который был разослан с очередным обновлением.
Таким образом хакеры получили доступ к сетям клиентов SolarWinds, среди которых были государственные организации США и крупные компании.
ФБР изучает, могли ли хакеры похожим образом использовать сервис для совместного тестирования и обмена кодом TeamCity от JetBrains, чтобы через него получить доступ к SolarWinds. TeamCity используют разработчики из около 300 тысяч компаний, отмечает NYT.
Опрошенные изданием эксперты по кибербезопасности предполагают, что речь может идти как о компроментации сервисов JetBrains, так и о пробелах в безопасности, которые могли возникнуть из-за неправильного использования сервиса.
JetBrains выпустила заявление о ситуации. Глава компании Максим Шафиров сказал, что JetBrains не получала вопросов по поводу взлома SolarWinds ни от самой компании, ни от спецслужб, но готова к сотрудничеству. Он заметил, что TeamCity требует правильной настройки и проблема могла возникнуть из-за ошибок при использовании, а не из-за какой-либо уязвимости.
была ли взломана компания, основанная тремя российскими инженерами
Нет, не была. Зачем что-то взламывать, если можно просто попросить?
это может стать крупнейшим взломом сетей США в истории
Не может, а УЖЕ стало. Даже Трамп надеялся на этот взлом, думая, что сейчас опрокинет выборы.
Нет, не была. Зачем что-то взламывать, если можно просто попросить?
Дело закрыто, мсье Никита провел экспресс-расследование
А вы считаете, что такое имеет меньше вероятность, чем взлом, который не заметили специалисты? Как вы себе это представляете? Вот лежит код в репозиторий, он покрыт тестами и доками. Вот происходит взлом, добавляется код, который должен вставлять код в другие программы (это какой уровень вложенной сложности получается?). Разработчики не заметили изменение версии? Тестеры не заметили не покрытый тестами код? Менеджеры не заметили код не покрытый доками?
Нет
Находили уязвимость - это всего лишь нашли ошибку в проектировании. Никто при этом свой бекдор в интел не вставлял же?
Здесь же речь идет о том, что кто-то сознательно вставил код, который позволил сделать атаку на другую компанию, и уже эта атака позволила сделать атаку на американские правительственные сервера.
Вам не кажется, что три уровня вложенности - это слишком сложно, чтобы все сработало?
Еще раз схема. Взломать JetBrains, чтобы взломать SolarWinds, чтобы получить доступ к серверам госдепа и пр. Вы когда-нибудь что-нибудь взламывали, в чисто образовательных целях?
Более того. SolarWinds имеет подряды в Бел и Укр. Я уверен, что нужно копать в эту сторону. Это куда более понятная схема. Какой-нибудь беларус вставляет бекдор в код SolarWinds и уже с помощью этого кода все происходит. В этом случае схема проста и понятна.
Почему вы в случае Интел уверены, что это не бекдор, а в случае JetBrains уверены в обратном? Почему даже ФБР еще обвинений не предъявило, а у них я уверен уже больше информации чем у вас , а вы вынесли вердикт "виновен" не говорит ли это о вашей однобокой зачастую неадекватной оценке происходящего?
И презумпцию невиновности никто не отменял
Почему вы в случае Интел
Я не говорю, что я уверен. Мы можем лишь оперировать вероятностями. Ну например, какова вероятность, что уязвимость в Openssl была сознательной? Кто-то вставил ее специально или это лишь человеческая ошибка? А ведь эта уязвимость наделала много шуму, если вы помните. Мне вот карту перевыпускали.
уверены в обратном
Как я выше сказал, я вообще думаю, что JetBrains не причем. Ну и опять же, достаточно посмотреть на то, что сейчас происходит. Кто был абсолютно уверен, что подсчет голосов скомпрометирован? Ну и далее по тексту моего предыдущего сообщения.
Я лично не верю, что можно провести атаку такой степени сложности и вложенности. Для того, чтобы это сделать нужно а) иметь доступ к исходному коду б) внести изменения в репозиторий так, чтобы это не заметила ни программа, ни люди.
а вы вынесли вердикт "виновен" не говорит ли это о вашей однобокой зачастую неадекватной оценке происходящего?
ну вот суд по боингу еще не состоялся (решение в смысле) но у кого-то есть сомнения в том, кто сбил боинг?
И презумпцию невиновности никто не отменял
Я не суд.
зачастую неадекватной оценке происходящего?
Вы забыли добавить. Я считаю, что неадекватной. Иначе получается, что вы просто так, голословно назвали мою оценку неадекватной?
Ну и для того, чтобы оценить, адекватна оценка или нет нужно просто посмотреть, сбудется ли некие предположения человека, правильно? Я вот лично сильно сожалею, что прошлые свои предположения, которые сбылись (только я со сроками факапнул) я не записал где-нибудь в интернете. Нужно чтоли твиттер завести.
Эм, а вы не видите тут знак вопроса? Вы не отличаете утверждение и вопрос? Как все сложно. Проходите мимо, Василий.
Не только уязвимости, но и бэкдоры. И все о них знают. Но это кого надо бэкдоры, так что не считается.
А теперь еще и сложите информацию. Взлом находят прямо перед выборами. И заявляет это сама SolarWinds. Т.е. как минимум несколько лет никто о такой атаке и не подозревал. Но именно перед выборами спецы SolarWinds нашли? и Трамп очень сильно надеялся на этот взлом. Он был абсолютно уверен, что бекдор работает и его мув про то, что у него украли голоса был бы подтвержден первичным анализом подсчета. Но тут что-то пошло не так.
По моему такая вероятность сильна мала.
Что было по моему мнению. SolarWinds попала в просак с подрядами в бывшие постсоветские страны. Компания вообще не знала о бекдоре. Американские спецслужбы каким-то образом получили информацию (думаю это был обычный слив, видя какая у нас дырявая фсб удивляться не стоит). Но поскольку заявление спец. службами скомпрометировало бы источник, то SolarWinds позвали и принудили сотрудничать. Т.е. через них легализовали этот слив.
Ага, несколько десятков человек (программисты, тестировщики, джуны, руководители) заметили бэкдор и им директор JetBrains такой говорит "короче, не обращайте внимание на этот код, и никакие вопросы не задавайте, это секретная операция фсб". И все такие "ок, конечно!" козырнули и дальше сели работать. Ты правда считаешь это более реалистичным сценарием?
Если уж исходить из того, что атака проводилась именно через jetBrains (пока что даже фбр в этом неуверенно, исходя из публикаций в прессе), то наиболее вероятный сценарий следующий: threat actor сумел незаметно для JetBrains интегрировать в продукт бэкдор. Возможно для этого подкупили одного рядового программиста. Возможно для этого тайно проникли в офис, возможно взломали внутреннюю сеть JetBrains чтобы разобраться как там все работает. Никто в jetBrains был не в курсе. Ну а дальше уже развивали атаку: я не читал все эти статьи, но вероятно через solar winds обновляли какой-то продукт JetBrains (?) и вместе с обновлением распространили бэкдор.
Ты правда считаешь это более реалистичным сценарием?
Нет, я считаю куда более реалистичным сценарием, что бекдор был вставлен сразу в SolarWinds
(программисты, тестировщики, джуны, руководители
Обычно каждый занимается своим кодом, правильно? Почему бы не предположить, что команда фсб-программистов просто работала над определенным модулем, куда и был внедрен код? Который был покрыт тестами и доками? Это куда более реалистичный сценарий, чем верить в том, что атака с тремя уровнями вложенности прошла успешно и не была годами замечена.
И все такие "ок, конечно!" козырнули и дальше сели работать
Ну кто-то же в конце концов слил информацию в американские спец. службы?
этот персонаж
О, вы у путина учитесь общаться?
Ключевое здесь : «воспользовавшись пробелами в том, как клиенты используют этот инструмент».Всегда говорил,что порог вхождения в IT должен быть выше.Наберут бывших клерков или домохозяек в компании и радуются,текучки нет у них,а то что до 99% таких сотрудников не знают,что такое гигиена никого не волнует)
Так можно про любую профессию разглагольствовать. Порог вхождения в профессию "водитель такси" должен быть выше. И к врачам тоже. И к учителям. И вообще давайте на все профессии повысим порог входа, правда после это 90% населения земли будет безработно и не сможет никуда устроится, ну зато ж порог входа сделали!
Экологический химик
Давайте повысим. А заодно и оплату труда.
А заодно и откроем курсы повышения квалификации.
А то ведь стрёмно ездить за 52рубля)) как писали в соседнем треде)))
Отжатие jetbrains американскими рейдерами началось. Будет тоже что с тиктоком, под надуманным предлогом.
JetBrains - европейская компания, со штаб-квартирой в Чехии, стране члене ЕС. Аналогия с китайскими компаниями не очень уместна - между США и ЕС совершенно другой уровень дипломатических, торговых и политических связей.
И что? Это помешает отжать её под предлогом "русского хацкерства"? Не важно кому принадлежит, важно что есть повод присвоить кусок компаниям из США.
Правительство США занимается рейдерскими захватами целых стран, правительств, миллиардных бизнесов с миллиардными аудиториями типа тик-тока. А JetBrains по меркам правительства США это так, малый бизнес, почти ИПшники
Ниче не понял.
скомпрометировав TeamCity или воспользовавшись пробелами в том, как клиенты используют этот инструмент
Тут имеется ввиду что какие-то челики использовали дыру или обвинения в том, что JB намеренно это делала?
> как клиенты используют этот инструмент
Видимо тимсити торчал наружу в логином/паролем - admin/123.
Ну торчал и торчал, и что? Или типа никто не проверяет пайплайны после создания, и заимев доступ к админке можно все поменят и деплоить вирус?
Идет расследование взлома. А то, что там ПО компании с российским происхождением — стечение обстоятельств.
Прощай kotlin?
Оригинал: Untold numbers of customers
Перевод на VC: Бесчисленное множество
Блин, серьезно? 🤣
Блоги компаний
Показать еще