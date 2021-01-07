Эксперты по кибербезопасности утверждают, что российские хакеры могли незаметно установить закладки для клиентов JetBrains — скомпрометировав сервис TeamCity или воспользовавшись пробелами в том, как клиенты его используют.

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Основанная россиянами компания JetBrains, разработчик популярных инструментов для разработки, попала под расследование ФБР в рамках дела о взломе SolarWinds, передаёт The New York Times. Спецслужбы пока не выдвинули конкретных обвинений и изучают, могли ли продукты JetBrains использоваться во взломе.

Американская SolarWinds разрабатывает сервисы для управления компьютерными сетями. Согласно отчёту компании FireEye, злоумышленники получили доступ к этим сервисам и внедрили в них свой код, который был разослан с очередным обновлением.

Таким образом хакеры получили доступ к сетям клиентов SolarWinds, среди которых были государственные организации США и крупные компании.

ФБР изучает, могли ли хакеры похожим образом использовать сервис для совместного тестирования и обмена кодом TeamCity от JetBrains, чтобы через него получить доступ к SolarWinds. TeamCity используют разработчики из около 300 тысяч компаний, отмечает NYT.

Опрошенные изданием эксперты по кибербезопасности предполагают, что речь может идти как о компроментации сервисов JetBrains, так и о пробелах в безопасности, которые могли возникнуть из-за неправильного использования сервиса.