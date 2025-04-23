Школа сёрферов рассказала о конфликте с сетью кофеен Surf Coffee — та просит отозвать товарный знак из-за слова surf в названии

Мне больно наблюдать, как уважаемая компания, продающая кофе, старается присвоить себе слово «сёрф». Мы не конкуренты. Мы не продаём кофе, мы дарим людям волны. Сёрф-культура принадлежит всем, а не только зарегистрированным торговым маркам.

Surf's Up — устойчивое выражение, которое переводится как «лови волну», и именно этим мы и занимаемся. Обучаем, погружаем в культуру сёрфинга тысячи людей, а не просто используем модные атрибуты как концепцию бренда. Наши доски не висят на стенах ради интерьера, они каждый день дарят людям счастье на волнах индийского океана и не только.