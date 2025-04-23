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Полина Лааксо
Право

Школа сёрферов рассказала о конфликте с сетью кофеен Surf Coffee — та просит отозвать товарный знак из-за слова surf в названии

Surf Coffee не первый раз пытается оспорить чужие обозначения.

  • О претензиях со стороны сети рассказал в запрещённом в России Instagram основатель сёрферской школы Surf'sUp Олег Уваров, а также написали «Осторожно, новости» — со ссылкой на него же и документы. В беседе с последними представитель Surf Coffee уточнил: поводом для возражения стало «открытие кофейни», которая, по мнению сети, копирует её стиль.
  • Школа Уварова работает на Шри-Ланке с 2018 года. В 2024 году она открыла «точку» в Москве, чтобы встречаться с сообществом и записывать подкасты, но через несколько месяцев закрыла её из-за убытков.
  • Уже после этого Surf Coffee подала жалобу с просьбой отозвать товарный знак, обязать Surf's Up убрать из перечня деятельности общепит, а также выплатить 1,3 млн рублей. В заявлении сеть указала, что у названий «сёрф кофе» и «сёрфс ап» совпадают начальные части, а с них и «начинается восприятие обозначений и их запоминание потребителями».
  • Судебное заседание назначили на 10 мая 2025 года. Surf's Up собирается подавать встречный иск — совместно с другими компаниями, в названиях которых есть слово «сёрф». Дату и требования не уточнили.

Мне больно наблюдать, как уважаемая компания, продающая кофе, старается присвоить себе слово «сёрф». Мы не конкуренты. Мы не продаём кофе, мы дарим людям волны. Сёрф-культура принадлежит всем, а не только зарегистрированным торговым маркам.

Surf's Up — устойчивое выражение, которое переводится как «лови волну», и именно этим мы и занимаемся. Обучаем, погружаем в культуру сёрфинга тысячи людей, а не просто используем модные атрибуты как концепцию бренда. Наши доски не висят на стенах ради интерьера, они каждый день дарят людям счастье на волнах индийского океана и не только.

Олег Уваров, основатель Surf's Up
Часть заявления в Роспатент. Источник фото: «Осторожно, новости»
Часть заявления в Роспатент. Источник фото: «Осторожно, новости»
Интерьер Surf Coffee на Лубянке, Москва. Источник фото: Restoclub
Интерьер Surf Coffee на Лубянке, Москва. Источник фото: Restoclub

#новости

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