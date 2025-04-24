Великобритания запретила экспорт в Россию контроллеров для игровых приставок

В феврале 2025 года ЕС запретил поставки в Россию PlayStation и Xbox, хотя они не производятся в странах союза и не поставляются через них. Фото ТАССЗапрет входит в пакет из 150 торговых санкций, пишет Politico. О контроллерах каких брендов идёт речь, не уточняется.Правительство Великобритании считает, что контроллеры от игровых консолей используются российскими военными для управления беспилотниками.Среди других ограничений — запрет на поставки ПО для поиска и разработки нефтяных и газовых месторождений, а также химикатов, электроники, промышленного оборудования и другого.В конце февраля 2025 года ЕС в рамках 16 пакета санкций запретил продажу в Россию приставок PlayStation и Xbox. При этом в Евросоюзе нет ни одной страны, которая производила бы игровые консоли, а импортируемые приставки даже транзитом не проходят через ЕС, отмечали российские дистрибуторы.#новости