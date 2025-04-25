Российская студия «Леста Игры» обжаловала арест своих активов

О том, что суд арестовал юрлица компании по требованию Генпрокуратуры, накануне сообщили СМИ.Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на копию документа. Частную жалобу подали на определение Таганского суда Москвы, который в качестве меры предварительной защиты арестовал 100% долей ответчиков в группе компаний.В документе говорится, что «фактически арестован весь бизнес», уточняет агентство. Компания настаивает, что это чрезмерные меры, которые наносят ущерб её работе.О том, что суд арестовал ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси», 24 апреля 2025 года сообщило РБК со ссылкой на данные ФССП. Взыскателем по делу выступает Генпрокуратура, его детали неизвестны.«Леста Игры» в своём Telegram-канале сообщила, что руководство «в курсе ситуации и проблема решается». Компания ведёт работу в полном соответствии с законодательством России и Беларуси, поэтому «оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации» нет, отмечали там.Студия видеоигр «Леста Игры» управляет в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. До 2022 года она входила в состав издателя Wargaming. Последний продал бизнес в России и Беларуси.#новости