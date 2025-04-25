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Таня Боброва
Право

Российская студия «Леста Игры» обжаловала арест своих активов

О том, что суд арестовал юрлица компании по требованию Генпрокуратуры, накануне сообщили СМИ.

  • Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на копию документа. Частную жалобу подали на определение Таганского суда Москвы, который в качестве меры предварительной защиты арестовал 100% долей ответчиков в группе компаний.
  • В документе говорится, что «фактически арестован весь бизнес», уточняет агентство. Компания настаивает, что это чрезмерные меры, которые наносят ущерб её работе.
  • О том, что суд арестовал ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси», 24 апреля 2025 года сообщило РБК со ссылкой на данные ФССП. Взыскателем по делу выступает Генпрокуратура, его детали неизвестны.
  • «Леста Игры» в своём Telegram-канале сообщила, что руководство «в курсе ситуации и проблема решается». Компания ведёт работу в полном соответствии с законодательством России и Беларуси, поэтому «оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации» нет, отмечали там.
  • Студия видеоигр «Леста Игры» управляет в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. До 2022 года она входила в состав издателя Wargaming. Последний продал бизнес в России и Беларуси.

#новости

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