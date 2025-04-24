Суд арестовал юрлица российской студии «Леста Игры» по требованию Генпрокуратуры

Причины неизвестны. Информация об аресте ООО «Леста» (основное юрлицо компании), ООО «Леста Геймс Москва» (московский офис) и ООО «Леста Геймс Эдженси» (разработчик игр) содержится в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Внимание на это обратило РБК.Арест наложен Таганским районным судом Москвы 17 апреля 2025 года. Взыскателем по делу выступает Генпрокуратура, его детали неизвестны. В пресс-службе «Леста Игры» от комментариев отказались.«Леста Игры» — петербургская студия, которая управляет в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. До 2022 года она входила в состав издателя Wargaming, основанного в 1998 году белорусским предпринимателем Виктором Кислым. В июле 2022-го Wargaming продала бизнес в России и Беларуси предпринимателю Малику Хатажаеву. По итогам 2024 года «Леста» отчиталась о выручке в 5,9 млрд рублей и чистой прибыли в 145,2 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».#новости