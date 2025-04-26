Генпрокуратура попросила суд изъять 100% студии «Леста» в доход государства

А также запретить в России «объединение», состоящее из владельца «Лесты» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого. Ведомство считает, что Хатажаев и Кислый «осуществляют экстремистскую деятельность на территории России», передаёт «РИА Новости».К иску Гепрокуратура приложила «публикации» Wargaming, содержащие критику боевых действий в Украине и сообщения о сборах денег на помощь украинцам.О том, что суд по требованию Генпрокуратуры арестовал ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси», 24 апреля 2025 года сообщило РБК со ссылкой на данные ФССП. Студия заявила, что обжаловала арест. Компания настаивает, что это чрезмерные меры, которые наносят ущерб её работе.«Леста Игры» — петербургская студия, которая управляет в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. До 2022 года она входила в состав издателя Wargaming, основанного в 1998 году белорусским предпринимателем Виктором Кислым.В июле 2022-го Wargaming продала бизнес в России и Беларуси предпринимателю Малику Хатажаеву. По итогам 2024 года «Леста» отчиталась о выручке в 5,9 млрд рублей и чистой прибыли в 145,2 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».#новости #леста