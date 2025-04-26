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Артур Томилко
Право

Генпрокуратура попросила суд изъять 100% студии «Леста» в доход государства

А также запретить в России «объединение», состоящее из владельца «Лесты» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого.

  • Ведомство считает, что Хатажаев и Кислый «осуществляют экстремистскую деятельность на территории России», передаёт «РИА Новости».
  • К иску Гепрокуратура приложила «публикации» Wargaming, содержащие критику боевых действий в Украине и сообщения о сборах денег на помощь украинцам.
  • О том, что суд по требованию Генпрокуратуры арестовал ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси», 24 апреля 2025 года сообщило РБК со ссылкой на данные ФССП.
  • Студия заявила, что обжаловала арест. Компания настаивает, что это чрезмерные меры, которые наносят ущерб её работе.
  • «Леста Игры» — петербургская студия, которая управляет в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. До 2022 года она входила в состав издателя Wargaming, основанного в 1998 году белорусским предпринимателем Виктором Кислым.
  • В июле 2022-го Wargaming продала бизнес в России и Беларуси предпринимателю Малику Хатажаеву. По итогам 2024 года «Леста» отчиталась о выручке в 5,9 млрд рублей и чистой прибыли в 145,2 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».

#новости #леста

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