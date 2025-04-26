HR-стартап Deel подал встречный иск к Rippling с обвинениями в клевете и мошенничестве

Конфликт между компаниями возник после того, как Reppling уличила Deel в корпоративном шпионаже. Об ответном иске Deel к Rippling рассказали Axios и TechCrunch. В заявлении говорится, что Rippling использует мошеннические схемы для ухода от налогов, а также подстрекала сотрудников Deel передавать конфиденциальную коммерческую информацию.В марте 2025 года Rippling подал в суд на Deel, обвинив в мошенничестве, нечестной конкуренции и, краже информации. Истец заявлял, что Deel «обработала» сотрудника, устроившегося в Rippling ещё в 2023 году, чтобы тот передавал ей потенциально полезные сведения. Он письменно во всём сознался.В Deel называют претензии Rippling клеветой в попытке отвлечь внимание от обвинений в нарушении санкций против России и просят отклонить иск последней.По словам CNBC, оба стартапа — одни из самых дорогих в мире. Последняя оценка Rippling — $13,5 млрд. Deel — $12 млрд. Это не первый их конфликт.#новости