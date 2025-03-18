«Закрылся в туалете, а потом скрылся»: HR-стартап Rippling обвинил конкурента в шпионаже — «крота» раскрыли с помощью фейкового канала в Slack

СМИ шутят, что история тянет на сценарий шпионского триллера.Rippling, компания-разработчик ПО для управления персоналом и корпоративными системами, подала в суд на своего конкурента — фирму Deel. Последнюю обвиняют в мошенничестве, нечестной конкуренции, краже конфиденциальных данных, вмешательстве ради коммерческой выгоды и подстрекательстве к нарушению фидуциарных обязательств.По заявлению истца, Deel «обработала» сотрудника, нанятого в Rippling в 2023 году. Rippling в целях безопасности фиксирует действия в Slack: кто и какие документы открывал, в какие каналы заходил, что искал. Подозрения вызвала «внезапная активность» «крота»: с ноября 2024 года он стал просматривать нехарактерно много каналов и заходил в одни и те же слишком часто.Каналы, которые он открывал и откуда скачивал файлы, связаны с продажами, бизнес-стратегиями и конкуренцией с Deel и никак не касаются его должностных обязанностей. «Крот» искал слово "Deel" в корпоративных системах в среднем по 23 раза в день на протяжении четырёх месяцев.Истец говорит, что так сотрудник следил за отделом продаж. Если узнавал, что клиент Deel думает перейти на Rippling, — докладывал «заказчику» о предлагаемых условиях, чтобы тот заранее принял меры по удержанию. Передавал и сведения о том, как компания планирует противостоять Deel.Доступ к контактным данным сотрудников позволял конкуренту «агрессивно переманивать» их к себе — выставляя оферы без собеседований. А владение конфиденциальными сведениями о Rippling якобы давало Deel преимущество в ситуациях, когда её саму критиковали в прессе. При расследовании также нашли письма, которые указывали на возможную встречу «крота» с сооснователем Deel.Чтобы убедиться, что за этим стоит само руководство, Rippling направила трём топ-менеджерам Deel анонимное письмо, указав на канал в Slack, где якобы обсуждали компромат на Deel. На деле канал был пустышкой, но «шпион» вбил его название в поиск в первые же часы после отправки.14 марта 2025 года «крота» остановили в дублинском офисе — попросив отдать телефон на основании судебного приказа. Тот соврал о местонахождении устройства, убежал в уборную и запер дверь. «Независимый» адвокат призывал не удалять компромат, чтобы не усугублять своё положение. Но «крот» ответил: «Готов рискнуть». А после — «скрылся».Глава Rippling Паркер Конрад. Источник фото: Getty ImagesRippling требует выплаты компенсации и штрафов. Ведущий юрист по её иску — Алекс Спиро, представлявший интересы мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и предпринимателя Илона Маска. Deel вину не признаёт и говорит, что это «отвлекающий манёвр» со стороны Rippling, которую за несколько недель до иска обвинили в обходе антироссийских санкций.По словам CNBC, оба стартапа — одни из самых дорогих в мире. Последняя оценка Rippling — $13,5 млрд. Deel — $12 млрд. Это не первый их конфликт.#новости