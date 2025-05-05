ФАС оштрафовала «Билайн» на 600 тысяч рублей за рекламную SMS-рассылку без согласия абонента

Оператор нарушил закон о рекламе. Заявитель пожаловался, что не давал согласие на рекламное информирование. «Билайн» счёл, что для этого достаточно данного им согласия на обработку персональных данных.Решение вынесло Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану. Комиссия заключила, что оператор не предоставил абоненту «реальную возможность выразить своё согласие либо несогласие» на рассылку. Тот мог не подозревать, что разрешение на обработку данных включает в себя ещё и это.Источник фото: «РИА Новости»Это не первое подобное нарушение со стороны «Билайна». Его уже штрафовали УФАС в разных городах и областях на 100-500 тысяч рублей, напомнили в службе.Аналогичные нарушения были и у других операторов. Например, в 2024 году за рассылку без согласия наказали «Мегафон» штрафом в 500 тысяч рублей.#новости #фас #билайн