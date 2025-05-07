«Дело окутано тайной»: суд в США оштрафовал разработчика шпионского софта NSO Group на $168 млн по иску Meta*

Клиенты израильской фирмы использовали её программу Pegasus для взлома пользователей WhatsApp*. Фото AP Meta* подала иск в 2019 году. В нём говорилось, что клиенты NSO Group незаконно установили слежку примерно за 1400 пользователями WhatsApp* из разных стран, в том числе дипломатами, политическими деятелями и журналистами.Американская компания обвинила NSO Group в причастности к 20 хакерским атакам в 20 странах с использованием Pegasus. Шпионское ПО внедряли через отправку текстовых сообщений в WhatsApp*. С его помощью злоумышленники получали доступ к данным на устройстве жертвы, а также микрофону, камере, геолокации и другим функциям.В NSO Group отвергают обвинения и утверждают, что продают программы для слежки только «законным правительственным органам правопорядка и разведки» для борьбы с преступностью и терроризмом и не участвую в их использовании. Однако в 2021 году Минторг США включил компанию в список организаций, чья деятельность противоречит интересам нацбезопасности.В конце 2024 года Окружной суд Калифорнии вынес решение в пользу Meta*, указав на то, что NSO Group не выполнила требование предоставить код Pegasus и многократно отказывалась раскрыть другие доказательства, в том числе о клиентах. «Всё это дело окутано такой тайной», — признавал судья Филлис Гамильтон.До этого The Guardian писала, что правительство Израиля изъяло документы о Pegasus из офиса NSO Group, чтобы не допустить их попадания в американский суд.6 мая 2025 года коллегия присяжных огласила размер компенсации, которую должна выплатить израильская фирма, передаёт Reuters. Она составила около $168 млн, из них $444,7 тысячи — возмещение ущерба Meta* и $167,3 млн — правительственный штраф.В NSO Group планируют обжаловать решение. В ходе слушаний глава компании Ярон Шохат заявлял о «сложно финансовом положении», которое не позволит оплатить крупные штрафы. По его словам, последние два года бизнес разработчика Pegasus находится в убытке.Помимо компенсации, Meta* собирается добиться судебного запрета на использование её платформ и технологий в деятельности NSO Group. Слушания по этому вопросы должны пройти в мае-июне 2025 года.*Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена#новости #meta #nsogroup #pegasus