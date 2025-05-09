В США основателя криптоплатформы Celsius Алекса Машинского приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Прокуратура требовала 20 лет.На фото: Алекс Машинский Источник фото: Brendan McDermid / ReutersВ декабре 2024 года Алекс Машинский признал себя виновным по двум эпизодам в деле о мошенничестве с ценными бумагами и цифровыми активами.8 мая 2025 года суд в Нью-Йорке приговорил его к 12 годам тюремного заключения. Федеральные прокуроры запрашивали 20 лет, пишет Bloomberg.Celsius основали в 2017 году. В июне 2022 года платформа временно запретила пользователям переводить и снимать средства из-за «экстремальных рыночных условий». Они были связаны с обвалом TerraUSD. В июле компания подала заявление на банкротство.Летом 2023 года Алекса Машинского арестовали вместе с финансовым директором Celsius Рони Коэн-Павоном. Машинского обвинили по шести пунктам, Коэн-Павона — по четырём. Среди них сговор, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и манипулирование рынком.Павел КомаровскийКрипто15.06.2022Крах Celsius: почему даже порномодель в команде крипто-банка не поможет заработать 18% годовых У криптанов случился очередной скандал – с блэкджеком и этими самыми, о ком вы подумали: платформа Celsius закрысила $12 миллиардов, и никак не может понять – соскамилась она уже полностью, или пока только чуть-чуть. Разбираемся, что произошло, и какие выводы напрашиваются для всего крипторынка в целом.#новости #celsius