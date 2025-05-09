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Карина Пардаева
Право

В США основателя криптоплатформы Celsius Алекса Машинского приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Прокуратура требовала 20 лет.

На фото: Алекс Машинский Источник фото: Brendan McDermid / Reuters
На фото: Алекс Машинский Источник фото: Brendan McDermid / Reuters
  • В декабре 2024 года Алекс Машинский признал себя виновным по двум эпизодам в деле о мошенничестве с ценными бумагами и цифровыми активами.
  • 8 мая 2025 года суд в Нью-Йорке приговорил его к 12 годам тюремного заключения. Федеральные прокуроры запрашивали 20 лет, пишет Bloomberg.
  • Celsius основали в 2017 году. В июне 2022 года платформа временно запретила пользователям переводить и снимать средства из-за «экстремальных рыночных условий». Они были связаны с обвалом TerraUSD. В июле компания подала заявление на банкротство.
  • Летом 2023 года Алекса Машинского арестовали вместе с финансовым директором Celsius Рони Коэн-Павоном. Машинского обвинили по шести пунктам, Коэн-Павона — по четырём. Среди них сговор, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и манипулирование рынком.
Павел Комаровский
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Крах Celsius: почему даже порномодель в команде крипто-банка не поможет заработать 18% годовых

У криптанов случился очередной скандал – с блэкджеком и этими самыми, о ком вы подумали: платформа Celsius закрысила $12 миллиардов, и никак не может понять – соскамилась она уже полностью, или пока только чуть-чуть. Разбираемся, что произошло, и какие выводы напрашиваются для всего крипторынка в целом.

Знакомьтесь, это Леша Машинский. Леша не любит обычные банки, поэтому он решил сделать свой крипто-банк Celsius – с блэкджеком и специалистами по институциональному кредитованию

#новости #celsius

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