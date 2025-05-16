Суд в Москве отправил под домашний арест трёх сотрудников издательства Individuum по делу об экстремизме

До 13 июля 2025 года. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест директора по продажам Individuum (ООО «Индивидуум принт») Павла Иванова, менеджера склада Артёма Вахляева и руководителя редакций Individuum и Popcorn Books Дмитрия Протопопова.Всем троим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 282.2 УК (организация, вовлечение или участие в экстремистской организации с использованием служебного положения). Максимальное наказание по ней — 12 лет тюрьмы.По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое фигурантов «из корыстных побуждений» издавали и продавали книги, «пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*». В ходе обысков изъяли более 1000 экземпляров.14 мая 2025 года ТАСС сообщил о задержании директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина и ещё около десяти человек в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. По данным агентства, оно связано с «печатной продукцией издательства Popcorn Books, в которых выявлена пропаганда ЛГБТ*». «Эксмо» получило контроль над Popcorn Books в августе 2023 года.15 мая «Интерфакс» сообщил, что Норовяткина отпустили после допроса в качестве свидетеля. А Следственный комитет — о задержании некоторых сотрудников Individuum по делу о «пропаганде ЛГБТ*». Это издательство также принадлежит «Эксмо».Individuum основали Алексей Докучаев и Михаил Врубель в 2015 году. Оно специализируется на «"приключенческом" нон-фикшне и визионерских художественных произведениях».В конце 2017 года 51% в Individuum выкупила Bookmate. Вместе компании основали Popcorn Books — издательство выпускало литературу, в которой поднимались «неудобные» темы. В декабре 2022-го против издательства завели дело из-за «пропаганды ЛГБТ*». В апреле 2024-го юрлицо Popcorn Books ликвидировали.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#новости #эксмо