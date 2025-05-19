Суд в Москве оштрафовал Apple на 7,5 млн рублей за «пропаганду ЛГБТ*»

Это первый штраф компании за подобное нарушение. На Apple составили три протокола по ч.3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). По каждому из них компанию оштрафовали на 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба московских судов.Протоколы составили на ирландскую Apple Distribution International LTD — подразделение Apple, отвечающее за дистрибуцию техники за пределами США. Компания выступает учредителем российского юрлица ООО «Эппл Рус».Все три судебных заседания проходили в закрытом режиме, поэтому детали дела неизвестны. Роскомнадзор сообщал, что причина составления протоколов — распространение на стриминговом сервисе компании сериала со сценами «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». В начале апреля 2025 года из Apple TV+ в России удалили «Разделение», «Киностудию», «Укрытие» и несколько других сериалов и фильмов. Пользователи не исключали, что дело в российском законе о запрете «пропаганды ЛГБТ*».*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#новости #apple