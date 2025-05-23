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Артур Томилко
Право

В Госдуме предложили ограничить исполнение опционов на обратный выкуп российских активов иностранными компаниями

Новые владельцы смогут отказаться от возврата бизнеса, сделки также смогут оспаривать государственные ведомства.

Фото «Авито» 
Фото «Авито» 
  • Комитет Госдумы по вопросам собственности 22 мая 2025 года одобрил для рассмотрения во втором чтении законопроект с поправками к закону об акционерных обществах, которые касаются условий возвращения иностранных компаний на российский рынок, пишет «Ъ».
  • В документ «в последний момент» внесли изменения, связанные с особым порядком возвращения активов — через исполнение опционов на обратный выкуп.
  • В комитете пояснили, что законопроект позволит российским физлицам и компаниям отказаться от возврата активов бывшим владельцам. Например, если те связаны с «недружественными» странами, «недобросовестно» организовали продажу бизнеса, а также не исполнили обязательств перед работниками и кредиторами.
  • Запретить обратный выкуп смогут и государственные ведомства, если актив «существенно влияет на социально-экономическое развитие страны». При этом один из источников газеты, знакомый с документом, пояснил, что решения об отказе в выкупе будут приниматься через суд.
  • Предполагается, что иностранные инвесторы смогут получить компенсацию, однако российские владельцы смогут уменьшить её размер или и вовсе отказать в выплате. Это, в свою очередь, может привести к судебным искам, включающим требование о принудительном возврате актива, взыскании штрафных санкций или убытков, говорят юристы,
  • Председатель комитета Сергей Гаврилов заявил, что законопроект должен защитить права и интересы российских инвесторов, которые развивают бизнес после ухода иностранных владельцев. Источник газеты отметил, что обсуждение документа ещё не завершено.
  • Опцион на обратный выкуп бизнеса предусмотрен в 21% сделок с иностранными компаниями, которые после 2022 года решили продать бизнес в России, писало Forbes. При этом цена обратного выкупа определялась по рыночной оценке лишь в 33% из них.
  • В апреле 2025 года Владимир Путин поручил правительству определить условия обратного выкупа активов иностранцами. До этого премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что власти прежде всего будут рассматривать организации, которые не объявляли об уходе из страны, продолжали работать через дочерние компании и «ответственно» отнеслись к сотрудникам.
  • Впрочем, в Минпромторге признавали, что ни один из ушедших с российского рынка брендов пока не подавал заявок о возвращении, нерезиденты продолжают уходить из страны.

#новости

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