В Госдуме предложили ограничить исполнение опционов на обратный выкуп российских активов иностранными компаниями

Новые владельцы смогут отказаться от возврата бизнеса, сделки также смогут оспаривать государственные ведомства. Фото «Авито» Комитет Госдумы по вопросам собственности 22 мая 2025 года одобрил для рассмотрения во втором чтении законопроект с поправками к закону об акционерных обществах, которые касаются условий возвращения иностранных компаний на российский рынок, пишет «Ъ».В документ «в последний момент» внесли изменения, связанные с особым порядком возвращения активов — через исполнение опционов на обратный выкуп.В комитете пояснили, что законопроект позволит российским физлицам и компаниям отказаться от возврата активов бывшим владельцам. Например, если те связаны с «недружественными» странами, «недобросовестно» организовали продажу бизнеса, а также не исполнили обязательств перед работниками и кредиторами.Запретить обратный выкуп смогут и государственные ведомства, если актив «существенно влияет на социально-экономическое развитие страны». При этом один из источников газеты, знакомый с документом, пояснил, что решения об отказе в выкупе будут приниматься через суд.Предполагается, что иностранные инвесторы смогут получить компенсацию, однако российские владельцы смогут уменьшить её размер или и вовсе отказать в выплате. Это, в свою очередь, может привести к судебным искам, включающим требование о принудительном возврате актива, взыскании штрафных санкций или убытков, говорят юристы,Председатель комитета Сергей Гаврилов заявил, что законопроект должен защитить права и интересы российских инвесторов, которые развивают бизнес после ухода иностранных владельцев. Источник газеты отметил, что обсуждение документа ещё не завершено.Опцион на обратный выкуп бизнеса предусмотрен в 21% сделок с иностранными компаниями, которые после 2022 года решили продать бизнес в России, писало Forbes. При этом цена обратного выкупа определялась по рыночной оценке лишь в 33% из них.В апреле 2025 года Владимир Путин поручил правительству определить условия обратного выкупа активов иностранцами. До этого премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что власти прежде всего будут рассматривать организации, которые не объявляли об уходе из страны, продолжали работать через дочерние компании и «ответственно» отнеслись к сотрудникам.Впрочем, в Минпромторге признавали, что ни один из ушедших с российского рынка брендов пока не подавал заявок о возвращении, нерезиденты продолжают уходить из страны.#новости