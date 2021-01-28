Robinhood «целенаправленно и сознательно» лишил частных инвесторов возможности инвестировать.

{"id":202028,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/202028-investory-podali-kollektivnyy-isk-protiv-robinhood-iz-za-otklyucheniya-pokupki-akciy-gamestop-i-drugih","title":"\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u044b \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0441\u043a \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 Robinhood \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 GameStop \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/legal\/202028-investory-podali-kollektivnyy-isk-protiv-robinhood-iz-za-otklyucheniya-pokupki-akciy-gamestop-i-drugih","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/202028-investory-podali-kollektivnyy-isk-protiv-robinhood-iz-za-otklyucheniya-pokupki-akciy-gamestop-i-drugih&title=\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u044b \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0441\u043a \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 Robinhood \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 GameStop \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/202028-investory-podali-kollektivnyy-isk-protiv-robinhood-iz-za-otklyucheniya-pokupki-akciy-gamestop-i-drugih&text=\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u044b \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0441\u043a \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 Robinhood \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 GameStop \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/202028-investory-podali-kollektivnyy-isk-protiv-robinhood-iz-za-otklyucheniya-pokupki-akciy-gamestop-i-drugih&text=\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u044b \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0441\u043a \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 Robinhood \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 GameStop \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/legal\/202028-investory-podali-kollektivnyy-isk-protiv-robinhood-iz-za-otklyucheniya-pokupki-akciy-gamestop-i-drugih","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u044b \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0441\u043a \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 Robinhood \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 GameStop \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445&body=https:\/\/vc.ru\/legal\/202028-investory-podali-kollektivnyy-isk-protiv-robinhood-iz-za-otklyucheniya-pokupki-akciy-gamestop-i-drugih","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 2804 просмотров

Группа инвесторов подала коллективный иск против онлайн-брокерской компании Robinhood после того, как она отключила возможность покупки GameStop и других акций.

Согласно иску, Robinhood лишил частных инвесторов возможности инвестировать «целенаправленно и сознательно», чтобы манипулировать рынком.

Объявление на vc.ru Отключить рекламу Разработка «Доктор, помогите, у меня Kubernetes!» Дожили: айтишники «играют в кубики» — и сваливают на них все проблемы в инфраструктуре. По крайней мере, так иногда…

Robinhood полностью заблокировал частным инвесторам покупку акций GameStop «без законной причины», говорится в иске. Это решение было принято в интересах «крупных институциональных инвесторов», а не клиентов Rorinhood.

Alex Cabeceiras @AGCabeceirasEsq This morning I filed a class action lawsuit against Robinhood for negligence and breach of fiduciary duty, among other claims. NELSON v. ROBINHOOD FINANCIAL LLC et al, 1:21-cv-00777. In Robinhood's own words "Let the People Trade." @wallstreetbets

Robinhood отключил покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit.

27 января в работе Robinhood и других брокеров произошел массовый сбой из-за наплыва частных инвесторов. В январе пользователи Reddit решили «по приколу» скупать акции GameStop и повысить на них цены. В итоге начали расти акции и других компаний, которые до этого только падали.