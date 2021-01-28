Инвесторы подали коллективный иск против Robinhood из-за отключения покупки акций GameStop и других Статьи редакции
Robinhood «целенаправленно и сознательно» лишил частных инвесторов возможности инвестировать.
Группа инвесторов подала коллективный иск против онлайн-брокерской компании Robinhood после того, как она отключила возможность покупки GameStop и других акций.
Согласно иску, Robinhood лишил частных инвесторов возможности инвестировать «целенаправленно и сознательно», чтобы манипулировать рынком.
Robinhood полностью заблокировал частным инвесторам покупку акций GameStop «без законной причины», говорится в иске. Это решение было принято в интересах «крупных институциональных инвесторов», а не клиентов Rorinhood.
Robinhood отключил покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit.
27 января в работе Robinhood и других брокеров произошел массовый сбой из-за наплыва частных инвесторов. В январе пользователи Reddit решили «по приколу» скупать акции GameStop и повысить на них цены. В итоге начали расти акции и других компаний, которые до этого только падали.
Так участники сообщества Wall Street Bets на Reddit хотели помешать шорт-продавцам, которые ставили на падение акций. Их возмутило, что хедж-фонды «топят» GameStop. В результате инвестфирмы уже потеряли миллиарды долларов.
Да, там сейчас жесть творится. Вот, из одного чатика.
- "То, что началось как забавный прецедент, должно перерасти в крупнейший и громкий случай посадки преступников - руководство Citadel и Robinhood.
Они закрывают позиции розничных клиентов. Они крадут у индивидуальных клиентов, и фактически отдают их деньги миллиардерам.
Думаю этот случай приведёт к пересмотру правил".
Дополню. https://markets.businessinsider.com/news/stocks/gamestop-stock-short-seller-squeeze-losses-reddit-traders-citron-gme-2021-1-1030000080
Всеобщий череп
Вот скажу как обыватель, который от этой темы реально далек. С моей точки зрения все эти "инвесторы" рак мировой финансовой системы. Которые время от времени обрушивают рынки в погоне за баблом из воздуха. Я именно что про спекуляции, когда бабло зарабатывают те, кто ничего не производит и никакой пользы не приносит. А не про тех, кто инвестирует в новые компании и т.д.
Вот уже писал и повторю. Глядя на все эти IPO сервисов, когда их оценивают в столько денег, сколько они и за 100 лет не заработают, меня не покидает ощущение, что через несколько лет все это схлопнется. Тогда банки потеряли около 400 миллиардов, а сегодня это 1/4 условного AirBnb) А история учит тому, что история людей ничему не учит )
Как схлопнется, так и расхлопнется, колесо будет крутиться.
Всеобщий череп
Ага, жаль только, что по большей части банкет оплатят те, кто вообще не при делах)
Я тоже когда то задумывался в чём их роль и зачем они. В итоге сделал вывод что их роль информационная. Они определяют ценность активов. Иначе откуда взять оценку?
Всеобщий череп
Ну а доходы, расходы, активы, это все не считается?) Вон, AirBnb упоминал, они комиссию около 15% суммарно вроде берут. При их оценке в 110 млрд это нужно жилья сдать условно на триллион долларов. При нулевых расходах (допустим). Так у них выручка за первые 9 месяцев 2020 была 2,5 млрд. Ну ладно, пусть даже выручку получат в районе 10 млрд и расходы нулевые. Окупаемость 100 лет будет. А если расходы посчитать, там лет 500.
Не, я понимаю, оценивают потенциал и все такое. Но не понимаю, почему компании стоят столько денег, сколько они никогда не заработают просто.
Но не понимаю, почему компании стоят столько денег, сколько они никогда не заработают просто
Дык это вроде не секрет совсем. Горы денег, напечатанных за последний год ФРС, в итоге осели в руках богатых ребят. Деньги надо куда-то пристраивать, не лежать же им мёртвым грузом. Вот ребята и пристроили — на фондовый рынок. И активов прикупили, и ралли разогнали — всем хорошо
Я именно что про спекуляции, когда бабло зарабатывают те, кто ничего не производит и никакой пользы не приносит.
Так ведь зарабатывают, а не воруют. Бизнес тоже зарабатывает и приносит пользу далеко не всегда, а тогда, когда это выгодно. Табачные компании, алкашка, игровые и миллион других подобных отраслей производит, много от этого пользы? Все это — часть экономики. А все производят и приносят пользу — это утопия.
Всеобщий череп
Покупать табак/алкашку - личный выбор каждого. А все эти игры "финансистов" с завидной регулярностью приводят к тому, что они заигрываются и страдают люди, которые вообще рядом не стояли. В конечном итоге за этот банкет платят обычные люди. Сколько там правительство США потратило бабла налогоплательщиков чтобы полного дна не было?)
А вы думаете, "люди, которые вообще рядом не стояли" от "игр финансистов" страдают, а от деятельности производителей алкашки/табака не страдают и последние никакую роль в экономике не играют, просто тихонько разные корпорации/промышленности изолированно работают вне "мировых финансов"?
Вся власть пользователям! :)))
Молодцы. Суды и законно избранные органы власти должны решать, кого блокировать в твиттере, и каковы правила инвестирования, а не хрены с горы, возомнившие о себе невесть что.
А тем временем рейтинг этих робингудов уронили в Google Play маркете до единицы
на эпл тоже, но он откатил рейтинг назад
Всеобщий череп
А как он там кстати называется? Хотел глянуть, не нашел.
Всеобщий череп
Хм, через гугл (с ПК) нашел, а с айфона в приложении ничего не находится.
Это вообще провал)) Казино должно быть всегда в плюсе... Так испортить себе репутацию
Надеюсь суд их штрафанёт как следует чтобы им неповадно было творить что хочется.
Я смотрю, у нас в последнее время много разных персонажей слишком много о себе возомнили. Они видимо решили, что если человек завёл акк на их обоссаной платформе, значит теперь его задница в их руках, и они могут делать с ним что хотят. Новость хорошая, и тем она будет лучше, если станет прецедентом. Было бы очень здорово, если бы этой конторе впаяли штраф в размере потенциальной недополученной прибыли по акциям GameStop у ВСЕХ пользователей платформы, а собственника отправили бы на несколько лет изучать законы в тюремной библиотеке.
Вся эта история с GameStop интересней последнего сезона «Миллиардов». У меня попкорна не хватит
Молодцы, всем давно понятно, что robinhood далеко не робингуд, прогибаются под хедж-фондами и аналогичными организациями
Мне кажется, есть связь между выделениями в несколько трлн $, которые раздали просто так населению, как помощь при коронавирусе, и что народ их по приколу теперь засаживает в биржу. Бесплатные фантики, которые выдало государство, теперь рушит млрд капиталы. Будет уроком, что не бывает бесплатных денег без инфляции. И кажись, может пойти доминошка, это история не закончится только этим. Сперва тесла, потом другие компании вроде никола, а теперь просто по приколу.. Доминошка пойдет, когда закончится приток бесплатных фантиков, а потом будет паническая фиксация
Тинькофф Инвестиции - лучший брокер в мире
Вот смотрю я на эту ситуацию с криптой и GameStop, и понимаю, что доступ к рынку надо давать только тем, кто докторскую по экономике/прикладной математике защитил
Управлять автомобилем - только после прохождения пятилетней школы водителей с заверенными сертификатами мастера по вождению;
Пользоваться смартфонами и компьютерами - только после прохождения обязательных курсов по архитектуре устройства и знанию операционной системы, а также успешной сдачи теста на информационную безопасность;
Заниматься сексом - только после получения докторской на биофаке.
В принципе, звучит логично, почему бы и да
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