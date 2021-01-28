Право
Евгения Евсеева

Инвесторы подали коллективный иск против Robinhood из-за отключения покупки акций GameStop и других Статьи редакции

Robinhood «целенаправленно и сознательно» лишил частных инвесторов возможности инвестировать.

40 40 комментариев
2804 просмотров

Группа инвесторов подала коллективный иск против онлайн-брокерской компании Robinhood после того, как она отключила возможность покупки GameStop и других акций.

Согласно иску, Robinhood лишил частных инвесторов возможности инвестировать «целенаправленно и сознательно», чтобы манипулировать рынком.

Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Разработка
«Доктор, помогите, у меня Kubernetes!»
Дожили: айтишники «играют в кубики» — и сваливают на них все проблемы в инфраструктуре. По крайней мере, так иногда…

Robinhood полностью заблокировал частным инвесторам покупку акций GameStop «без законной причины», говорится в иске. Это решение было принято в интересах «крупных институциональных инвесторов», а не клиентов Rorinhood.

Lydia Moynihan @LJMoynihan
BREAKING: Class action complaint against @RobinhoodApp filed in the southern district of NY

https://ecf.nysd.uscourts.gov/doc1/127128425123 https://t.co/mw82RRoA2L
Alex Cabeceiras @AGCabeceirasEsq
This morning I filed a class action lawsuit against Robinhood for negligence and breach of fiduciary duty, among other claims. NELSON v. ROBINHOOD FINANCIAL LLC et al, 1:21-cv-00777. In Robinhood's own words "Let the People Trade." @wallstreetbets

Robinhood отключил покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit.

27 января в работе Robinhood и других брокеров произошел массовый сбой из-за наплыва частных инвесторов. В январе пользователи Reddit решили «по приколу» скупать акции GameStop и повысить на них цены. В итоге начали расти акции и других компаний, которые до этого только падали.

Так участники сообщества Wall Street Bets на Reddit хотели помешать шорт-продавцам, которые ставили на падение акций. Их возмутило, что хедж-фонды «топят» GameStop. В результате инвестфирмы уже потеряли миллиарды долларов.

«Поощряем ли мы риски? О, да!»: история людей с…
Отсутствие опыта, агрессивные стратегии, высокие риски, троллинг, самоуверенность и мемы — главные…
vc.ru

#новость #robinhood

40 40 комментариев
30
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","robinhood"], "comments": 40, "likes": 30, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 202028, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 28 Jan 2021 22:52:32 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Личный опыт
Как с пользой провести пандемию, выпустив 3 новых продукта
Сегодня я расскажу историю, как мы, Smart Engines, работали в пандемию и что у нас из этого получилось. Расскажу…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
40 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Олег Бочкарев

27

Чисто по робингудски 👍😊
Отнимают у бедных, отдают богатым :)

Ответить

Всеобщий череп

10

Как интересно получилось ) Даже любопытно, что из этого всего в итоге выйдет и кто победит. Хотя мне на все это и пофиг в целом, но было такое, что б вот народ против финансовых воротил попер? В США ?)

Ответить

Влад Петров

Всеобщий
10

Да, там сейчас жесть творится. Вот, из одного чатика. 

- "То, что началось как забавный прецедент, должно перерасти в крупнейший и громкий случай посадки преступников - руководство Citadel и Robinhood.

Они закрывают позиции розничных клиентов. Они крадут у индивидуальных клиентов, и фактически отдают их деньги миллиардерам.

Думаю этот случай приведёт к пересмотру правил".

Дополню. https://markets.businessinsider.com/news/stocks/gamestop-stock-short-seller-squeeze-losses-reddit-traders-citron-gme-2021-1-1030000080

Ответить

Всеобщий череп

Влад
3

Вот скажу как обыватель, который от этой темы реально далек. С моей точки зрения все эти "инвесторы" рак мировой финансовой системы. Которые время от времени обрушивают рынки в погоне за баблом из воздуха. Я именно что про спекуляции, когда бабло зарабатывают те, кто ничего не производит и никакой пользы не приносит. А не про тех, кто инвестирует в новые компании и т.д.

Вот уже писал и повторю. Глядя на все эти IPO сервисов, когда их оценивают в столько денег, сколько они и за 100 лет не заработают, меня не покидает ощущение, что через несколько лет все это схлопнется. Тогда банки потеряли около 400 миллиардов, а сегодня это 1/4 условного AirBnb) А история учит тому, что история людей ничему не учит )

Ответить

John Rickman

Всеобщий
0

Как схлопнется, так и расхлопнется, колесо будет крутиться.

Ответить

Всеобщий череп

John
1

Ага, жаль только, что по большей части банкет оплатят те, кто вообще не при делах)

Ответить

Denis Novikov

Всеобщий
0

Я тоже когда то задумывался в чём их роль и зачем они. В итоге сделал вывод что их роль информационная. Они определяют ценность активов. Иначе откуда взять оценку?

Ответить

Всеобщий череп

Denis
0

Ну а доходы, расходы, активы, это все не считается?) Вон, AirBnb упоминал, они комиссию около 15% суммарно вроде берут. При их оценке в 110 млрд это нужно жилья сдать условно на триллион долларов. При нулевых расходах (допустим). Так у них выручка за первые 9 месяцев 2020 была 2,5 млрд. Ну ладно, пусть даже выручку получат в районе 10 млрд и расходы нулевые. Окупаемость 100 лет будет. А если расходы посчитать, там лет 500.

Не, я понимаю, оценивают потенциал и все такое. Но не понимаю, почему компании стоят столько денег, сколько они никогда не заработают просто.

Ответить

Giant Schlong

Всеобщий
2

 Но не понимаю, почему компании стоят столько денег, сколько они никогда не заработают просто

Дык это вроде не секрет совсем. Горы денег, напечатанных за последний год ФРС, в итоге осели в руках богатых ребят. Деньги надо куда-то пристраивать, не лежать же им мёртвым грузом. Вот ребята и пристроили — на фондовый рынок. И активов прикупили, и ралли разогнали — всем хорошо

Ответить

Всеобщий череп

Giant
1

Ралли? Хм... а потом будет вот так? xD

Ответить

Giant

Всеобщий
1

Архиверно мыслите, батенька!

Ответить

Andre Macareno

Всеобщий
0

Так это не инвесторы, а спекулянты

Ответить

Наташа Маркова

Всеобщий
0

Я именно что про спекуляции, когда бабло зарабатывают те, кто ничего не производит и никакой пользы не приносит.

Так ведь зарабатывают, а не воруют. Бизнес тоже зарабатывает и приносит пользу далеко не всегда, а тогда, когда это выгодно. Табачные компании, алкашка, игровые и миллион других подобных отраслей производит, много от этого пользы? Все это — часть экономики. А все производят и приносят пользу — это утопия. 

Ответить

Всеобщий череп

Наташа
0

Покупать табак/алкашку  - личный выбор каждого. А все эти игры "финансистов" с завидной регулярностью приводят к тому, что они заигрываются и страдают люди, которые вообще рядом не стояли. В конечном итоге за этот банкет платят обычные люди. Сколько там правительство США потратило бабла налогоплательщиков чтобы полного дна не было?)

Ответить

Наташа Маркова

Всеобщий
0

А вы думаете, "люди, которые вообще рядом не стояли" от "игр финансистов" страдают, а от деятельности производителей алкашки/табака не страдают и последние никакую роль в экономике не играют, просто тихонько разные корпорации/промышленности изолированно работают вне "мировых финансов"? 

Ответить

Georgy Vachnadze

8

Вся власть пользователям! :)))

Ответить

Иван Сергеев

Georgy
0

Я служу пользователю!

Ответить

Василий Востриков

4

Тем временем состояние того чела с реддита приближается к 50 лямам.

Ответить

Syzygy

4

Молодцы. Суды и законно избранные органы власти должны решать, кого блокировать в твиттере, и каковы правила инвестирования, а не хрены с горы, возомнившие о себе невесть что.

Ответить

Axel Pop

2

А тем временем рейтинг этих робингудов уронили в Google Play маркете до единицы

Ответить

Дон Карлионе

Axel
1

на эпл тоже, но он откатил рейтинг назад

Ответить

Всеобщий череп

Дон
0

А как он там кстати называется? Хотел глянуть, не нашел.

Ответить

login

Всеобщий
0

Как вариант: зайти на их сайт и оттуда перейти в стор

Ответить

Всеобщий череп

login
0

Хм, через гугл (с ПК) нашел, а с айфона в приложении ничего не находится.

Ответить

Avramov Max

Всеобщий
0

https://apps.apple.com/us/app/robinhood-investing-for-all/id938003185

Ответить

Лиля Тухватуллина

2

БДСМ вечеринка продолжается:)

Ответить

Эдуард Чистяков

1

Это вообще провал)) Казино должно быть всегда в плюсе... Так испортить себе репутацию

Ответить

Alexandre Svergoun

1

Надеюсь суд их штрафанёт как следует чтобы им неповадно было творить что хочется. 

Ответить

Andre Macareno

1

Интересно, а у робингуда такое в соглашении прописано?

Ответить

Alexandr Leibowitz

1

Я смотрю, у нас в последнее время много разных персонажей слишком много о себе возомнили. Они видимо решили, что если человек завёл акк на их обоссаной платформе, значит теперь его задница в их руках, и они могут делать с ним что хотят. Новость хорошая, и тем она будет лучше, если станет прецедентом. Было бы очень здорово, если бы этой конторе впаяли штраф в размере потенциальной недополученной прибыли по акциям GameStop у ВСЕХ пользователей платформы, а собственника отправили бы на несколько лет изучать законы в тюремной библиотеке. 

Ответить

Vitaly Tolstykh

1

Вся эта история с GameStop интересней последнего сезона «Миллиардов». У меня попкорна не хватит 

Ответить

Alex Zago

0

Go NOK !!!

Ответить

Артем Бермонтов

0

Молодцы, всем давно понятно, что robinhood далеко не робингуд, прогибаются под хедж-фондами и аналогичными организациями

Ответить

Дмитрий Киселёв

0

Мне кажется, есть связь между выделениями в несколько трлн $, которые раздали просто так населению, как помощь при коронавирусе, и что народ их по приколу теперь засаживает в биржу. Бесплатные фантики, которые выдало государство, теперь рушит млрд капиталы. Будет уроком, что не бывает бесплатных денег без инфляции. И кажись, может пойти доминошка, это история не закончится только этим. Сперва тесла, потом другие компании вроде никола, а теперь просто по приколу.. Доминошка пойдет, когда закончится приток бесплатных фантиков, а потом будет паническая фиксация 

Ответить

John Tinko

–2

Тинькофф Инвестиции - лучший брокер в мире

Ответить

Парвиз Мадаминов

John
0

okey 

Ответить

John Rickman

John
0

Как скажешь, таблетки не пропускай только в следующий раз.

Ответить

Джордж Харви

–7

Вот смотрю я на эту ситуацию с криптой и GameStop, и понимаю, что доступ к рынку надо давать только тем, кто докторскую по экономике/прикладной математике защитил

Ответить

Георгий Станков

Джордж
0

Завидно?

Ответить

Евгений Кузовкин

Джордж
0

Управлять автомобилем - только после прохождения пятилетней школы водителей с заверенными сертификатами мастера по вождению;
Пользоваться смартфонами и компьютерами - только после прохождения обязательных курсов по архитектуре устройства и знанию операционной системы, а также успешной сдачи теста на информационную безопасность;
Заниматься сексом - только после получения докторской на биофаке.

В принципе, звучит логично, почему бы и да

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф
Подписан
Отписаться
«Я много чего могу. Только не умею читать мысли»: чем помогает клиентам телефонный робот Олег из Тинькофф
Телефонный робот Олег — новый проект Тинькофф, который запустили год назад. Его основная задача — помогать клиентам бан…
6
NTA
Подписан
Отписаться
Проверка безопасности WIFI сетей
Одним из основных векторов атак на беспроводные сети является попытка подбора пароля к точке доступа. Злоумышленник, пр…
0
Qiwi
Подписан
Отписаться
Адвент-календарь QIWI: как мы закрыли 2020 год
Абсолютно весь рынок стремился скрасить завершение 2020-го для своих клиентов. Мы не стали исключением и, чтобы помочь…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
evilnw
за день
Не понимаю чем всякие фонды лучше\хуже ребят с реддит. Первые тоже постоянно взвинчивают или роняют акции. Robinhood нанёс сильный удар по репутации. Вся эта армия мамкиных инвесторов может уйти в другое приложение.
Robinhood отключил покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit
Voin Mraka
за неделю
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
Кто бывает во дворце Путина

Комментарии

John Rickman

Инвесторы подали коллективный…

Eugene Danilov

General Motors запланировала…

Максим Вопросов

Сроки горят: нужно поставить на…

Евгений Кузовкин

The Information: Facebook…

Giant Schlong

Причины истерики Wall Street…

Степан Воронцов

«Сбер» выкупит контроль в…

Даниил Романов

Причины провалов стартапов в…

Giant Schlong

Инвесторы подали коллективный…

Ilya Sorokin

Инвесторы подали коллективный…

Алексей Любимов

Россия возобновит полёты в…

Avramov Max

Инвесторы подали коллективный…

Giant Schlong

Создание бренда обуви ручной…

Евгений Кузовкин

Инвесторы подали коллективный…

Наташа Маркова

Инвесторы подали коллективный…

Yury Y

Как разговаривать с кем угодно…

Георгий Станков

Инвесторы подали коллективный…

Giant Schlong

Инвесторы подали коллективный…

Anton Forst

Трейдеры с Reddit хотят сделать…

Иван Сергеев

Telegram разрешил пользователям…

Alexey Tykhonov

Тайский бренд обвинили в…
null