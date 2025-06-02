Apple обжаловала штраф ЕК на $570 млн и требование о предоставлении данных конкурентам — Axios

Регулятор требовал снять ограничения, мешающие распространять информацию об альтернативных способах оплаты.Apple подала апелляцию на решение Еврокомиссии (ЕК), которое обязывает компанию делиться информацией с конкурентами и сторонними разработчиками в рамках закона о цифровых рынках, пишет Axios со ссылкой на источники.Apple должна предоставлять им доступ к уведомлениям, в том числе на её собственных «умных» часах и сторонних устройствах, и данных о подключении по Wi-Fi.Еврокомиссия оштрафовала Apple на $570 млн в апреле 2025 года — из-за технических ограничений, которые мешают разработчикам принимать платежи в обход App Store. Например, компания не даёт им распространять информацию о таком способе оплаты. В Apple тогда говорили, что подобные требования приведут к попаданию конфиденциальной информации к «компаниям, генерирующим большие объёмы данных», что создаст большие риски для приватности и безопасности пользователей.#новости #apple