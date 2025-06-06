«Ъ»: правительство предложило ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки — до восьми лет лишения свободы

Есть исключение для тех, кто атаковал заблокированные или запрещённые в России сайты, — их наказывать не будут. Это одна из мер ко второму пакету по борьбе с киберпреступностью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Первый приняли весной 2025 года. В Минцифры и аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что проект пока на согласовании и может меняться.Авторы предлагают внести в УК ст. 272.2 «Злостное воздействие на информационную систему, информационно-телекоммуникационную сеть, компьютерную информацию или сеть электросвязи». Она должна определять ответственность за DDoS-атаки. Максимальное наказание — 2 млн рублей штрафа, запрет на три года занимать определённые должности и лишение свободы на срок до восьми лет.Деяние, за которое предусмотрено наказание, прописано как «целенаправленное воздействие» на информационные и другие системы, «сопряженное с блокированием или уничтожением компьютерной информации, причинившее значительный ущерб или повлёкшее иные тяжкие последствия».По мнению опрошенных «Ъ» юристов, это важное уточнение — так как любой пользователь может непреднамеренно создать нагрузку на сайт.#новости