Прокуратура при Минюсте США обвинила криптобизнесмена из России в отмывании более $500 млн через криптобиржи и банки

По версии следствия, он использовал свою компанию Evita для обхода санкций и закупки технологий для России.С июня 2023 года по январь 2025-го гражданин России Юрий Гугнин, проживающий в Нью-Йорке, провёл через американские банки и криптобиржи около $530 млн, скрывая источник и назначение средств, говорится в сообщении Минюста США.В ФБР утверждают, что Evita служила прикрытием «для отмывания сотен миллионов долларов российских компаний, попавших под санкции, и получения технологий, попадающих под экспортный контроль, для российского правительства».Деньги поступали в криптовалюте, преимущественно в виде стейблкоина Tether (USDT). Гугнин конвертировал их в доллары США или другие фиатные валюты.Следствие утверждает, что он обслуживал клиентов со счетами в «Сбербанке», ВТБ, «Совкомбанке» и «Т-Банке», а также имел счета в «Альфа-банке» и «Сбербанке». В некоторых случаях он «затирал» на счетах имена и адреса российских клиентов, а также переводил средства для закупки электроники и экспортного оборудования.Также Гугнин обвиняется в нарушении закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), отмывании денег, мошенничестве, ведении нелицензированного платёжного бизнеса и уклонении от требований по борьбе с отмыванием средств. В ходе расследования выяснилось, что Гугнин осознавал незаконность действий: он искал в интернете информацию о признаках уголовного преследования и наказаниях за нарушение санкций.Всего ему предъявлены 22 обвинения. По отдельным статьям Гугнину грозит до 30 лет лишения свободы, по другим — до 20 или 10 лет.Юрий Гугнин (также известен под именами Юрий Машуков и Джордж Гугнин) переехал в США в 2022 году. В 2024 году The Wall Street Journal назвала его «миллионером-основателем финтех-стартапа».#новости