Госдума приняла закон о создании национального мессенджера

Развивать его будут на базе платформы Max от VK, говорили в Минцифры. Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Изначально речь в нём шла о том, что согласие на обработку персональных данных нужно оформлять отдельно от других подписываемых документов.Но ко второму чтению внесли поправки: они подразумевают объединение государственных, финансовых и коммерческих сервисов в едином приложении — национальном мессенджере со «множеством интересных функций». При этом о запрете иностранных сервисов речи не идёт.Согласно законопроекту, организацию, которая будет развивать мессенджер, определит правительство. Это должна быть компания с российским юрлицом, которая владеет сайтом с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки. Он должен позволять размещать рекламу и работать через предустановленные приложения на устройствах. Ещё одно требование — обладать исключительным правом на программу, внесённую в реестр российского ПО.В Минцифры обещали, что сервис будет «безопаснее» зарубежных аналогов. Например, при регистрации нельзя будет использовать подменные и виртуальные номера. Развивать его будут на базе платформы от VK — та в марте 2025 года запустила в бета-версии мессенджер Max, «российский аналог» китайского WeChat. Его полноценная презентация запланирована на лето 2025-го.В сервисе можно будет переписываться на русском языке, государственных языках республик в составе России и иных языках народов страны. Платформу интегрируют с Госуслугами и Единой системой идентификации и аутентификации: через приложение можно будет получить доступ к своим документам и предъявлять их при необходимости. Бумажные оригиналы эта функция не заменит.Сервис позволит подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (или неквалифицированной) электронной подписи. Также там должны будут общаться преподаватели со своими учениками. На платформу переместятся и образовательные сервисы.Законопроект вступит в силу сразу после подписания президентом, за исключением норм о включении сервиса в перечень обязательных предустановленных программ — они начнут действовать с 1 сентября 2025 года.#новости