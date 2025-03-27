Пока доступны только некоторые функции — мессенджер, перевод денег, чат-боты и мини-приложения. Приложение доступно для смартфонов в App Store, Google Play, Rustore, App Gallery, а также для компьютеров на Windows и macOS. Согласно сайту, это пока бета-версия сервиса. В «ближайшее время» появится поддержка Linux.В VK отметили, что публикация бета-версии — «начало большой работы по созданию востребованного и удобного приложения с мессенджером, платежами и другими сервисами».Пока в приложении доступны только некоторые функции: мессенджер, платёжный сервис, конструктор чат-ботов и мини-приложения.Веб-версия Max. Скриншот vc.ru Зарегистрироваться в мессенджере можно по российскому или белорусскому номеру. Чтобы начать общаться с другим пользователем, можно вбить в поиск его номер телефона — или пригласить по ссылке, если он не пользуется сервисом.Можно создавать группы и папки с чатами, звонить контактам или отправлять им деньги. Для этого нужно в диалоге нажать на значок скрепки и выбрать «Деньги».Источник: VK #новости #vk #max