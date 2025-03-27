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vc.ru
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Евгения Евсеева
Сервисы

В магазинах приложений появилась бета-версия Max — российского «аналога WeChat» от VK

Пока доступны только некоторые функции — мессенджер, перевод денег, чат-боты и мини-приложения.

  • Приложение доступно для смартфонов в App Store, Google Play, Rustore, App Gallery, а также для компьютеров на Windows и macOS. Согласно сайту, это пока бета-версия сервиса. В «ближайшее время» появится поддержка Linux.
  • В VK отметили, что публикация бета-версии — «начало большой работы по созданию востребованного и удобного приложения с мессенджером, платежами и другими сервисами».
  • Пока в приложении доступны только некоторые функции: мессенджер, платёжный сервис, конструктор чат-ботов и мини-приложения.
Веб-версия Max. Скриншот vc.ru 
Веб-версия Max. Скриншот vc.ru 
  • Зарегистрироваться в мессенджере можно по российскому или белорусскому номеру. Чтобы начать общаться с другим пользователем, можно вбить в поиск его номер телефона — или пригласить по ссылке, если он не пользуется сервисом.
  • Можно создавать группы и папки с чатами, звонить контактам или отправлять им деньги. Для этого нужно в диалоге нажать на значок скрепки и выбрать «Деньги».
Источник: VK 
Источник: VK 

#новости #vk #max

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