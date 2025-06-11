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Данила Бычков
Право

Несколько владельцев Tesla во Франции подали коллективный иск против компании из-за «ущерба» от публичного поведения Маска

Они считают, что электромобили стали «тотемами крайне правых взглядов».

  • Автовладельцы требуют расторгнуть договоры лизинга и возместить судебные издержки, заявляя об ущербе репутации, который они получили из-за действий Маска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на юридическую компанию GKA, которая представляет интересы истцов.
  • Юристы GKA заявили, что «автомобили Tesla стали мощными политическими символами, что вызывает глубокое разочарование у тех, кто покупал их исключительно как инновационные и экологичные транспортные средства».
  • На фоне поддержки Маском республиканца Дональда Трампа и немецкой ультраправой партии AfD в США и других странах фиксировали также случаи вандализма по отношению к электромобилям Tesla и автосалонам компании. В них стреляли, бросали бутылки с зажигательной смесью, а также расписывали ругательствами и свастикой.
  • Пресс-служба Tesla в Европе отказалась комментировать иск.
Артур Томилко
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До этого он пообещал тратить меньше времени на политику и сосредоточиться на Tesla, которая пострадала из-за скандалов вокруг его работы с Трампом.

Фото Reuters

#новости #tesla

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