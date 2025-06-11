Несколько владельцев Tesla во Франции подали коллективный иск против компании из-за «ущерба» от публичного поведения Маска

Они считают, что электромобили стали «тотемами крайне правых взглядов».Автовладельцы требуют расторгнуть договоры лизинга и возместить судебные издержки, заявляя об ущербе репутации, который они получили из-за действий Маска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на юридическую компанию GKA, которая представляет интересы истцов.Юристы GKA заявили, что «автомобили Tesla стали мощными политическими символами, что вызывает глубокое разочарование у тех, кто покупал их исключительно как инновационные и экологичные транспортные средства».На фоне поддержки Маском республиканца Дональда Трампа и немецкой ультраправой партии AfD в США и других странах фиксировали также случаи вандализма по отношению к электромобилям Tesla и автосалонам компании. В них стреляли, бросали бутылки с зажигательной смесью, а также расписывали ругательствами и свастикой.Пресс-служба Tesla в Европе отказалась комментировать иск.Артур ТомилкоКарьера31 мая«С синяком и испорченной репутацией»: Илон Маск покинул должность главы DOGE До этого он пообещал тратить меньше времени на политику и сосредоточиться на Tesla, которая пострадала из-за скандалов вокруг его работы с Трампом. #новости #tesla