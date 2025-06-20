Бывшего франчайзи «Крошки Картошки» арестовали на два месяца за продажу «проходки» на ПМЭФ за 1 млн рублей

Купившего пропуск выдали за работника СМИ.Задержали Андрея Королёва 19 июня 2025 года. Под стражу по делу о крупном мошенничестве предпринимателя заключили до 18 августа 2025-го, сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.По версии следствия, Королёв, «действуя в составе группы лиц по предварительному сговору» с неустановленным представителем «Агентства деловых коммуникаций», убедил председателя Московской коллегии адвокатов, что может предоставить ему пропуск на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Заплатить за это нужно было 1 млн рублей — что юрист и сделал.После Королёв и «неустановленное лицо» изготовили подложное письмо в адрес организатора ПМЭФ, Росконгресса, где рассказали, что юрист — фотограф «Агентства деловых коммуникаций», на основании чего ему оформлена аккредитация и положен пропуск на площадку форума.На ПМЭФ юриста пропустили, но затем у него аккредитацию изъяли и аннулировали, так как он — не сотрудник СМИ. После этого тот обратился в правоохранительные органы и рассказал, что купил «проходку» у директора ООО «Ситимаркет» — это и есть Королёв. С 2016-го по 2017 год он был франчайзи сети «Крошка Картошка». Полиция в ответ возбудила уголовное дело.#новости