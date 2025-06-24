Банки предложили обязать мессенджеры прерывать мошеннические звонки и переписки

Для этого им придётся использовать антифрод-системы, которые будут анализировать звонки �� переписки.Это следует из проекта поправок ко второму пакету мер для борьбы с кибермошенничеством, поступившему в комитет Госдумы по финансовому рынку от Национального совета финансового рынка (НСФР, включает ВТБ, «Совкомбанк», «Россельхозбанк, «Альфа-банк» и другие банки). Об этом пишет РБК, в НСФР подтвердили отправку письма.Банки попросили обязать операторов распространения информации в интернете (ОРИ, к ним относятся мессенджеры, соцсети, почтовые сервисы) использовать антифрод-системы, в том числе на основе ИИ, и разрывать звонок или переписку, если система заметит мошенническую активность в процессе общения.По «закону Яровой» ОРИ должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На июнь 2025 года в реестре более 480 записей (учитываются внесения и вынесения из списка).Требования к антифрод-системам будет определять правительство, как и то, какие действия считать интернет-мошенничеством и в каких случаях ОРИ должен информировать оператора связи о его признаках.Также НСФР предложил обязать ОРИ по умолчанию отключить звонки, которые поступают пользователю от тех, кого нет в его контактах. Исключение — если пользователь разрешил их. В июне 2024 года Forbes рассказывал о запрете по умолчанию на звонки с зарубежных SIM-карт.Ещё одно предложение — автоматическая блокировка аккаунта пользователя, если привязанный к нему номер телефона заблокировали из-за мошенничества или по другим причинам, которые определит правительство. Работать это будет так: после блокировки номера оператором Роскомнадзор должен отправить запрос на блокировку аккаунта, а ОРИ — выполнить его. Длиться она должна не менее 60 дней.Помимо мессенджеров, банки также просят обязать операторов связи безвозмездно информировать банки о выявленных мошеннических звонках, SMS, иных признаках мошенничества или событиях риска; использовать антифрод-системы с ИИ-функциями и возможностью прервать или «вклиниться» в звонок; блокировать «нехарактерные» входящие звонки на шесть часов.#новости #банки #мошенники #ори