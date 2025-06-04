Запрет по умолчанию на звонки с зарубежных SIM-карт: Forbes рассказал о планах на второй пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством

В Минцифры отметили: пока говорить о деталях поправок рано.Forbes ознакомился со вторым пакетом поправок о борьбе с телефонным мошенничеством. Среди них, по данным издания, есть запрет на получение звонков с SIM-карт иностранных операторов. Если пользователь хочет получать их, он должен будет сообщить об этом своему оператору. Самих операторов обяжут маркировать все вызовы с иностранных SIM-карт.Операторов, согласно предложениям, также обяжут отключать номера, заподозренные в мошенничестве. Для этого хотят создать реестр таких номеров, а по запросу Минцифры — предоставлять записи разговоров.Поправки также предлагают механизм компенсаций операторами ущерба от мошенников, если компания не заблокировала номер, который попал в реестр.Другие поправки предполагают создание формы управления персональными данными россиян на Госулсугах. Там пользователи смогут ознакомится с согласиями на обработку личных данных, которые они дали, предоставить их какой-либо организации или отозвать.Восстановить скомпрометированный мошенниками аккаунт на Госуслугах можно будет только лично в МФЦ или удалённо, но с помощью биометрии. Владельцы сайтов и страниц в интернете должны будут использовать для регистрации российскую электронную почту.В Минцифры напомнили, что в принятый весной 2025 года закон о борьбе с кибермошенниками вошло около 30 мер. Теперь министерство вместе с отраслью и заинтересованными ведомствами обсуждает второй пакет. Документ может меняться с учётом предложений, поэтому пока говорить о деталях рано, отметили в Минцифры. Когда его внесут в Госдуму, пока неясно.#новости