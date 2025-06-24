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Таня Боброва
Право

Госдума ещё одними поправками отменила запрет на создание фирм-«матрёшек»

Аналогичные изменения уже внесли в Гражданский кодекс.

  • Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении поправки в законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью», которые отменяют запрет на создание фирм-«матрёшек». Об этом пишет «Прайм».
  • Документ должен вступить в силу с 1 августа 2025 года. В июне 2025 года Госдума также приняла законопроект, который вносит аналогичные изменения в Гражданский кодекс.

Речь идёт о том, чтобы упростить жизнь бизнесу, позволив одной компании быть единственным владельцем другой. Это было запрещено — если у компании всего один владелец, она не может создать и владеть другой компанией, где тоже только один владелец.

Сергей Гаврилов, глава комитета Госдумы (цитата по «Прайму»)
  • Запрет на фирмы-«матрёшки» — цепочки владения бизнесом, когда на одно юрлицо записано 100% другого, которому принадлежит 100% третьего и так далее — действовал в России с 1995 года, отмечал «Ъ». Это сделали на фоне опасений, что бизнес будет уклоняться от уплаты налогов и субсидиарной ответственности за счёт её делегирования внутри «матрёшки».
  • Российский союз промышленников и предпринимателей предложил отменить запрет в 2022 году. В организации считали: запрет на «фирмы-матрёшки» неэффективный, а обойти его легко. «Ведомости» отмечали, что запрет «снижает гибкость при структурировании бизнеса» — это критично в условиях санкций.

#новости #законы

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