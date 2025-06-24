Владимир Путин подписал закон о лишении свободы дропперов на срок до трёх лет

Организаторам схем, которые вербуют дропперов, будет грозить срок до шести лет.Документ опубликован на портале правовых актов. Госдума приняла его в третем чтении 17 июня 2025 года.Закон вводит уголовную ответственность для лиц, которые за вознаграждение передают мошенникам данные своих банковских счетов и карт. В дальнейшем эти реквизиты используют для перевода и обналичивания украденных денег.Если человек передал банковскую карту или доступ к ней бесплатно, например, по незнанию или под давлением, то к ответственности его привлекать не будут, отмечает «РИА Новости». Доказательством вины будет выступать факт оплаты за передачу информации.За передачу «электронного средства платежа» или доступа к нему «из корыстной заинтересованности» предусмотрен штраф в размере 100-300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до трёх лет или лишение свободы на тот же срок.Аналогичные меры предусмотрены для тех, кто совершает незаконные операции с дропперскими картами по указанию другого лица или в его интересах.За покупку или получение доступа к чужой карте для совершения незаконных операций закон предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы до шести лет. То же касается операций, совершённых не клиентом банка с использованием чужих карт.#новости #законы