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Данила Бычков
Право

Владимир Путин подписал закон о лишении свободы дропперов на срок до трёх лет

Организаторам схем, которые вербуют дропперов, будет грозить срок до шести лет.

  • Документ опубликован на портале правовых актов. Госдума приняла его в третем чтении 17 июня 2025 года.
  • Закон вводит уголовную ответственность для лиц, которые за вознаграждение передают мошенникам данные своих банковских счетов и карт. В дальнейшем эти реквизиты используют для перевода и обналичивания украденных денег.
  • Если человек передал банковскую карту или доступ к ней бесплатно, например, по незнанию или под давлением, то к ответственности его привлекать не будут, отмечает «РИА Новости». Доказательством вины будет выступать факт оплаты за передачу информации.
  • За передачу «электронного средства платежа» или доступа к нему «из корыстной заинтересованности» предусмотрен штраф в размере 100-300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до трёх лет или лишение свободы на тот же срок.
  • Аналогичные меры предусмотрены для тех, кто совершает незаконные операции с дропперскими картами по указанию другого лица или в его интересах.
  • За покупку или получение доступа к чужой карте для совершения незаконных операций закон предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы до шести лет. То же касается операций, совершённых не клиентом банка с использованием чужих карт.

#новости #законы

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