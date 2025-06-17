Госдума приняла в третьем чтении законопроект о лишении свободы дропперов на срок до шести лет

Тем, «кто ищет лёгкого заработка» и «за пару тысяч рублей передаёт свои банковские карты или данные счетов», теперь грозит уголовное наказание, отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Принятый сразу во втором и третьем, окончательном чтении документ вносит поправки в Уголовный кодекс. В первом чтении депутаты поддержали его в конце мая 2025 года.Законопроект направлен против дропперов — тех, чьи банковские карты и счета мошенники используют для перевода или обналичивания похищенных денег.За передачу мошенникам «из корыстной заинтересованности» «электронного средства платежа» или доступа к нему предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до трёх лет. Такое же наказание — для тех, кто совершает незаконные операции с картами по указанию другого лица или в его интересах.За приобретение или передачу карты (или доступа к ней) для совершения незаконных операций, если это делает не клиент банка, либо покупку карты или доступа для их последующей передачи предусмотрены штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы до шести лет со штрафом.За неправомерные операции с использованием чужих банковских карт: принудительные работы на срок до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей либо лишение свободы до шести лет с таким же штрафом.#новости #законы