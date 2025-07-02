Суд обязал Google выплатить $314 млн за «тайный сбор» личных данных пользователей Android

Компания обжалует решение суда. Суд присяжных в Калифорнии обязал компанию выплатить компенсацию по искам о незаконном сборе данных пользователей Android, пишет Bloomberg.Истцы обвиняли Google в том, что она запрограммировала смартфоны на базе Android для передачи данных клиентов на ее серверы, когда устройства не были подключены к Wi-Fi. Действия компании расходовали пакеты сотового трафика, за которые платили пользователи.Собранную информацию Google использовала в корпоративных интересах — для улучшения таргетинга и расширения возможностей картографии.В компании заявили, что с решением не согласны и намерены его обжаловать. Также в Google объяснили, что потребители «неверно» трактуют смысл сбора таких данных — они нужны для поддержки производительности «миллиардов устройств» на базе Android. А пользователи соглашаются на их передачу.#новости #google