Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
AI
Карьера
Образование
Телеграм
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Суд обязал Google выплатить $314 млн за «тайный сбор» личных данных пользователей Android

Компания обжалует решение суда.

  • Суд присяжных в Калифорнии обязал компанию выплатить компенсацию по искам о незаконном сборе данных пользователей Android, пишет Bloomberg.
  • Истцы обвиняли Google в том, что она запрограммировала смартфоны на базе Android для передачи данных клиентов на ее серверы, когда устройства не были подключены к Wi-Fi. Действия компании расходовали пакеты сотового трафика, за которые платили пользователи.
  • Собранную информацию Google использовала в корпоративных интересах — для улучшения таргетинга и расширения возможностей картографии.
  • В компании заявили, что с решением не согласны и намерены его обжаловать. Также в Google объяснили, что потребители «неверно» трактуют смысл сбора таких данных — они нужны для поддержки производительности «миллиардов устройств» на базе Android. А пользователи соглашаются на их передачу.

#новости #google

7
3
43 комментария