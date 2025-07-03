Airbus, Lufthansa, Mercedes-Benz и ещё более 40 компаний попросили ЕС отложить на два года внедрение основных положений закона о регулировании ИИ

«Значительная» часть правил должна вступить в силу в августе 2025 года.Несколько десятков компаний подписали письмо, призывающее к более «дружественному к инновациям регуляторному подходу». Обращение адресовано председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает Bloomberg.Компании, среди которых — ASML, Mistral AI, Philips, Siemens и другие, предлагают отложить на два года вступление в силу двух групп правил: для ИИ общего назначения (general-purpose AI) и систем ИИ с высокими рисками (high-risk AI systems).Основная претензия — что власти ЕС до сих пор не предоставили стандарты и инструкции для соблюдения закона, включая так называемый «кодекс практики» для компаний, занимающихся разработкой ИИ. Это документ для компаний с рекомендациями, как на практике соблюдать требования закона о регулировании ИИ.Его должны были опубликовать ещё в мае 2025 года, но этого до сих пор не произошло. Компании критикуют проект за то, что он выходит за рамки европейского закона о регулировании ИИ и создаёт «собственный свод обременительных правил». «Кодекс практики» критиковали и за пределами Европы, отмечает Bloomberg. Представитель Meta* Джоэл Каплан в феврале 2025 года назвал его «невыполнимым и неработающим», а правительство США в апреле 2025-го направило письмо Европейской комиссии с призывом отказаться от документа в его текущем виде.Издание подчёркивает, что соблюдение «кодекса практики» добровольное — он представляет собой рамки, которые должны помочь компаниям соблюдать закон. При этом нарушение правил может повлечь за собой штраф до 7% от годового оборота компании или до 3% для компаний, разрабатывающих продвинутые модели ИИ.Закон о регулировании искусственного интеллекта согласовали страны-члены ЕС в декабре 2023 года. В марте 2024-го документ приняли большинством голосов в Европарламенте, а 2 февраля 2025-го вступил в силу запрет на использование ИИ-технологий, которые несут «неприемлемый» уровень риска.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #ии