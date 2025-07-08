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Евгения Евсеева
Право

Epic Games отозвала иск к Samsung, поданный из-за запрета на установку приложений из «сторонних» магазинов

Единственным ответчиком осталась Google.

  • Об этом сообщил глава компании Тим Суини. По его словам, отозвать иск решили после переговоров с Samsung. К чему они пришли — неизвестно.
  • Epic Games подала иск в сентябре 2024 года — к Samsung и Google, обвинив их в сговоре против сторонних магазинов приложений. Причина — функция на смартфонах Samsung, которая запрещает установку приложений из неавторизованных источников. Она по умолчанию включена на всех новых устройствах, а загрузить приложения можно только из магазинов Google и Samsung.
  • В The Verge попытались узнать, о чём именно договорились Epic Games и Samsung, но разработчик Fortnite отметил, что ему «нечего добавить».
  • Суини предлагал два варианта решения проблемы: по умолчанию разрешить загрузку из сторонних магазинов, но позволить пользователям запрещать её вручную, либо создать «честный процесс внесения в белый список» приложений, которые блокирует система.

#новости #epicgames #samsung #google

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