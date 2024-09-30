Epic Games подала иск к Google и Samsung из-за запрета на установку приложений из «сторонних» магазинов

В новых смартфонах она включена по умолчанию — но пока их всего два. Компания подала к фирмам антимонопольный иск, обвинив их в сговоре против сторонних магазинов приложений, пишет The Verge.В иске речь идёт о функции на смартфонах Samsung, которая включена по умолчанию на всех новых устройствах и запрещает устанавливать приложения из неавторизованных источников. Авторизованными считаются собственный магазин Samsung и Google Play. У сторонних магазинов же «нет ни единого шанса» считаться таковыми, утверждают в Epic Games.The Verge отмечает, что таких новых смартфонов пока всего два. Кроме того, хотя функция и включена по умолчанию, её можно отключить на этапе настройки устройства — вероятно, Samsung так и ответит на претензию.Источник: The VergeEpic Games запустила свой магазин приложений в августе 2024 года: для Android-устройств — по всему миру, для iOS — в Евросоюзе.Компания утверждает, что для установки стороннего магазина на смартфон Samsung требуется «трудоёмкий» процесс, состоящий из 21 шага — и вполне вероятно, пользователи захотят сдаться на одном из пунктов. Впрочем, в инструкции на сайте Epic Games всего четыре пункта.Функция автоблокировки при установке нужна для защиты от вредоносных приложений, но в Epic Games утверждают, что «её единственная цель — препятствовать конкуренции».Доказательств сговора между Google и Samsung у компании пока нет, но она надеется, что те «всплывут» во время судебных разбирательств. Глава Epic Games признал также, что не спрашивал у Samsung, могут ли их магазин признать авторизованным.#новости #epicgames #google #samsung
Забавно, как фанаты "топ за свои деньги" извечно говнились на Эпл за это, а теперь и устройства с Андроид следуют этому же пути, а Эпл - наоборот (в ЕС)
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А, ещё вспомнить, что почти любой китайский флагман дороже айфонов😂
что лишний раз доказывает что эпл - говно
Там такие условия для разработчиков, что это ничего особо не меняет. Эпл все также может по желанию левой пятки не выпускать неугодный софт на айос.
Мочи их, Тим ))) Ибо нефик.
Ну нафиг. Такие "мочители" хуже всего как по мне. Ну и пока в эпик-сторе цена на игры не станут ниже чем на других площадках, Тим Свини может засунуть себе в задницу свои кукареканья про непомерно большие проценты у других площадок.
щас он будет мочить, надеюсь
забавно слышать о "трудоемком процессе" от компании, которая заставляет нас каждую неделю заходить за бесплатными играми