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Евгения Евсеева
Право

Epic Games подала иск к Google и Samsung из-за запрета на установку приложений из «сторонних» магазинов

В новых смартфонах она включена по умолчанию — но пока их всего два.

  • Компания подала к фирмам антимонопольный иск, обвинив их в сговоре против сторонних магазинов приложений, пишет The Verge.
  • В иске речь идёт о функции на смартфонах Samsung, которая включена по умолчанию на всех новых устройствах и запрещает устанавливать приложения из неавторизованных источников. Авторизованными считаются собственный магазин Samsung и Google Play. У сторонних магазинов же «нет ни единого шанса» считаться таковыми, утверждают в Epic Games.
  • The Verge отмечает, что таких новых смартфонов пока всего два. Кроме того, хотя функция и включена по умолчанию, её можно отключить на этапе настройки устройства — вероятно, Samsung так и ответит на претензию.
Источник: The Verge
Источник: The Verge
  • Epic Games запустила свой магазин приложений в августе 2024 года: для Android-устройств — по всему миру, для iOS — в Евросоюзе.
  • Компания утверждает, что для установки стороннего магазина на смартфон Samsung требуется «трудоёмкий» процесс, состоящий из 21 шага — и вполне вероятно, пользователи захотят сдаться на одном из пунктов. Впрочем, в инструкции на сайте Epic Games всего четыре пункта.
  • Функция автоблокировки при установке нужна для защиты от вредоносных приложений, но в Epic Games утверждают, что «её единственная цель — препятствовать конкуренции».
  • Доказательств сговора между Google и Samsung у компании пока нет, но она надеется, что те «всплывут» во время судебных разбирательств. Глава Epic Games признал также, что не спрашивал у Samsung, могут ли их магазин признать авторизованным.

#новости #epicgames #google #samsung

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53 комментария
Джейкоб Петрович

Забавно, как фанаты "топ за свои деньги" извечно говнились на Эпл за это, а теперь и устройства с Андроид следуют этому же пути, а Эпл - наоборот (в ЕС)


А, ещё вспомнить, что почти любой китайский флагман дороже айфонов😂

8
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Артур Маслов

что лишний раз доказывает что эпл - говно

4
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Max Daniels

Там такие условия для разработчиков, что это ничего особо не меняет. Эпл все также может по желанию левой пятки не выпускать неугодный софт на айос.

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дед Мазай и душнилы

Мочи их, Тим ))) Ибо нефик.

4
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Khulster

Ну нафиг. Такие "мочители" хуже всего как по мне. Ну и пока в эпик-сторе цена на игры не станут ниже чем на других площадках, Тим Свини может засунуть себе в задницу свои кукареканья про непомерно большие проценты у других площадок.

1
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Nikolay Ionov

щас он будет мочить, надеюсь

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Юлия Жилина

забавно слышать о "трудоемком процессе" от компании, которая заставляет нас каждую неделю заходить за бесплатными играми

4
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