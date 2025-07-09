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Таня Боброва
Право

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о цифровых платформах

В случае принятия он вступит в силу с 1 марта 2027 года.

  • Документ определяет понятия «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа» и устанавливает, что предоставление доступа к таким платформам должно «основываться на принципах равенства и запрета дискриминации». Об этом сообщили в Госдуме.
  • «Посреднические цифровые платформы» включат в реестр, который будет вести уполномоченный правительством орган. К таким платформам относятся маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и услуг, писал Forbes.
  • Документ запретит продавать запрещённые товары, например, несертифицированные БАДы или агрохимикаты, уточняет ТАСС. Правительство сможет устанавливать и другие требования к карточкам товаров — в частности, к отображению информации о цене или размещению карточки.
  • Если пользователь отсортировал товары в поисковой выдаче по какому-то критерию, платформа не сможет влиять на её результаты. Например, продвигая рекламные позиции, пишет агентство.
  • Также законопроект регламентирует скидки. Срок на уведомление партнёров о применении скидки за их счёт — не менее пяти рабочих дней. Партнёры смогут установить запрет на участие в таких акциях, в том числе в личном кабинете.
  • Платформы будут нести ответственность перед потребителем в случае неисполнения ими своих обязанностей. Но если недостоверные документы или некачественный товар предоставил продавец, а платформа свои обязанности исполнила, — ответственность будет на продавце.
  • Появится система досудебного урегулирования споров с платформой. Последнюю также обяжут обеспечить возможность покупателю предъявить требования продавцу.
Полина Лааксо
Маркетплейсы
Власти завершили разработку законопроекта о цифровых платформах — изменили положения о скидках и дали правительству право вводить требования к отображению цен

Вступление закона в силу перенесли с 1 марта 2026 года на март 2027 года.

Источник фото: «Без формата»

#новости #законы

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