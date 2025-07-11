Роскачество проверит Genshin Impact и Honkai: Star Rail на использование «манипуляций» для продажи внутриигровых предметов

Результаты опубликуют в сентябре 2025 года. Центр цифровой экспертизы Роскачества исследует видеоигры на наличие в них скрытых манипуляций, которые заставляют геймеров вкладывать в них больше денег, пишут «РИА Новости».Как говорят в ведомстве, в видеиограх распространились «манипулятивные механики», с помощью которых игроков «подсаживают» на покупки внутриигровых предметов.Всего Роскачество исследует десять игр, список будет пополняться в будущем. Полный перечень не раскрывается. Первыми проверят игры от китайского разработчика HoYoverse — Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Их можно установить бесплатно, но внутри есть магазин, в котором за реальные деньги можно купить игровую валюту, необходимую для «выбивания» персонажей во временной «гаче»Для анализа разработали специальную методику, с помощью которой будут находить «манипулятивные механики». Среди них, например, «лутбоксы» (коробки, при открытии которых выпадает случайный предмет) и временные акции, которые «формируют страх упустить выгоду».Проверка начнется в августе 2025 года, а первые результаты центр экспертизы предоставит в сентябре. Какое решение примут после этого — неизвестно. #новости #genshinimpact #honkaistarrail