Совфед: россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и другие заблокированные сервисы в случае принятия штрафов за «умышленный» поиск «экстремистских материалов»

У нас есть чёткое определение рекламы в законе. Если человек делится мнением, обсуждает плюсы и минусы технологии, — это не реклама, и, соответственно, не подпадает под запрет.

Реклама — продвижение продукта, направленное на привлечение новых пользователей, а использование — частное применение технологии самим пользователем.

Простой пример: в России запрещена реклама алкоголя и табака, но их покупка и употребление совершеннолетними гражданами не запрещена. То же самое с VPN: его использование гражданами не считается нарушением, если оно не связано с противоправной деятельностью.