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Полина Лааксо
Право

Совфед: россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и другие заблокированные сервисы в случае принятия штрафов за «умышленный» поиск «экстремистских материалов»

С разъяснением выступил первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.

  • Сами по себе попытки зайти на заблокированные в России сайты и в приложения — это, например, сервисы Meta* и Discord — «не образуют административного правонарушения».
  • Ответственность «наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских по решению суда», объяснил Шейкин.

Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или «сомнительных лиц», если они не включены в этот список, не является нарушением.

Артём Шейкин
  • Считать рекламой обсуждение VPN-сервисов в СМИ, блогах и соцсетях не будут. Использовать их тоже не запрещают — «за исключением ситуаций, когда [к VPN обращаются] для доступа к экстремистским материалам, совершения преступлений, анонимизации киберугроз и мошенничества».

У нас есть чёткое определение рекламы в законе. Если человек делится мнением, обсуждает плюсы и минусы технологии, — это не реклама, и, соответственно, не подпадает под запрет.

Реклама — продвижение продукта, направленное на привлечение новых пользователей, а использование — частное применение технологии самим пользователем.

Простой пример: в России запрещена реклама алкоголя и табака, но их покупка и употребление совершеннолетними гражданами не запрещена. То же самое с VPN: его использование гражданами не считается нарушением, если оно не связано с противоправной деятельностью.

Артём Шейкин
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • 14 июля 2025 года в Госдуму внесли поправки, усиливающие ответственность за нарушения в сфере связи и информации. В частности — за «умышленный» поиск «экстремистских материалов» и получение доступа к ним (в том числе с помощью VPN), а также рекламу VPN.
  • Под «экстремистскими» подразумевают материалы, внесённые в федеральный список. В нём 5473 позиции — например, есть треки реперов Славы КПСС и Oxxxymiron и других исполнителей. Могут штрафовать за материалы с нацисткой символикой, оправданием нацизма — даже если это мемы, пишут «Осторожно, новости».
  • За поиск «заведомо экстремистских материалов» физлицам грозит штраф размере от 3000 до 5000 рублей. За рекламу VPN граждан будут штрафовать на 50-80 тысяч рублей, должностных лиц — на 80-150 тысяч рублей, а юрлиц — на 200-500 тысяч рублей.

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

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