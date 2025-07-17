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Полина Лааксо
Право

Глава комитета по информполитике: досматривать смартфоны в поисках «экстремистского» контента не будут, оштрафовать за «умышленное прослушивание» песни из списка Минюста могут

Сергей Боярский ответил на вопросы о законопроекте, который предлагает штрафовать за «умышленный» поиск экстремистcких материалов.

Боярский. Источник фото: Госдума
Боярский. Источник фото: Госдума

«Будут ли штрафовать за просмотр видео об экстремистской организации или сделанного организацией, признанной экстремистской?»

Только если видео находится в списке Минюста. Если его там нет и оно не признано экстремистским, можно смотреть видео и об экстремистской организации, и сделанное такой.

Сергей Боярский

«Можно ли смотреть интервью, в котором иноагент беседует с не иноагентом?»

Можно. Даже если иноагент беседует с другим иноагентом. <...>

[Штрафовать за просмотр интервью с иноагентами] не будут.

Сергей Боярский

«Можно ли делать мемы с иноагентами или экстремистами? Это считается распространением экстремистских материалов?»

Нет, не считается. До тех пор, пока вы не создадите какой-то жуткий мем, который будет признан экстремистским материалом и попадёт в список Минюста.

Сергей Боярский

«Можно ли искать и слушать экстремистские треки?»

Нужно проверить, не находится ли трек в списке запрещённых. Если находится, его намеренный поиск и прослушивание, использование будет считаться нарушением закона и возникнут санкции. А именно — штраф, который будет накладывать суд, если [докажут] умысел.

Те 5500 материалов [из списка] уже запрещены и заблокированы. Встретить их на легальных просторах интернета практически невозможно. Наверное, с VPN на иностранных платформах, в том числе запрещённых, они могут попасть к вам в рекомендации. Но и в этом случае, если вы что-то послушаете или посмотрите без умысла, то никаких санкций в отношении вас не последует.

Сергей Боярский

«Будут ли досматривать смартфоны?»

Поползли жуткие слухи, что полиция или даже инспекторы ГИБДД будут останавливать машины, рыться в телефонах в поисках запрещённого контента. Это не имеет никакого отношения к действительности.

Залезть в смартфон можно только в рамках уголовного дела, по серьёзным основаниям, когда проводятся выемки, обыски.

Здесь речь о том, что уполномоченный орган будет фиксировать намеренный поиск и использование экстремистских материалов, которые находятся в списке Минюста.

Сергей Боярский

Как будут доказывать умысел — Боярский не уточнил. Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров отмечал: правоохранителям, скорее всего, потребуются дополнительные свидетельства — например, история переходов по ссылкам или активность в соцсетях.

Евгения Евсеева
Право
Поиск «экстремистских материалов»: что это такое и за что планируют штрафовать

По словам авторов законопроекта, на «простых пользователей» он не нацелен.

Источник: «Коммерсантъ»

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