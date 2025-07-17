Глава комитета по информполитике: досматривать смартфоны в поисках «экстремистского» контента не будут, оштрафовать за «умышленное прослушивание» песни из списка Минюста могут

Нужно проверить, не находится ли трек в списке запрещённых. Если находится, его намеренный поиск и прослушивание, использование будет считаться нарушением закона и возникнут санкции. А именно — штраф, который будет накладывать суд, если [докажут] умысел.

Те 5500 материалов [из списка] уже запрещены и заблокированы. Встретить их на легальных просторах интернета практически невозможно. Наверное, с VPN на иностранных платформах, в том числе запрещённых, они могут попасть к вам в рекомендации. Но и в этом случае, если вы что-то послушаете или посмотрите без умысла, то никаких санкций в отношении вас не последует.