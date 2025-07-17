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Таня Боброва
Право

Госдума одобрила во втором чтении поправки о штрафах за поиск «экстремистcких материалов» и рекламу VPN

И передачу абонентского номера и данных для входа на сайты третьим лицам.

  • Документ предлагает поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Их внесли в середине июля 2025 года к законопроекту о других поправках.
  • За рекламу VPN-сервисов предлагают штрафовать граждан на сумму от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, пишет «Интерфакс».
  • Депутат Антон Горелкин пояснял, что россияне смогут свободно использовать VPN в «любых законных целях». «Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством», — добавлял он.
  • За «умышленный» поиск «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним: для физлиц штраф может составить от 3000 до 5000 рублей.
  • Глава комитета по информполитике Сергей Боярский отмечал, что досматривать смартфоны в поисках «экстремистского» контента не будут, мемы с иноагентами или экстремистам делать можно, а искать и слушать экстремистские треки — нет.
  • Ещё одни поправки вводят штрафы за незаконную передачу абонентского номера другим людям. Для физлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, пишет «Интерфакс». Правонарушением не будут считать безвозмездную передачу номера человеку, если тот решил позвонить в «личных целях».
  • За передачу информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя на сайтах, тоже предусмотрены штрафы. Для граждан — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Правонарушением не будут считать передачу логина и пароля для «правомерного использования функциональных возможностей информационного ресурса» по поручению пользователя или с его согласия.
Евгения Евсеева
Право
Поиск «экстремистских материалов»: что это такое и за что планируют штрафовать

По словам авторов законопроекта, на «простых пользователей» он не нацелен.

Источник: «Коммерсантъ»

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