Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Инвестиции
Личный опыт
Крипто
Путешествия
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Сооснователя ИТ-интегратора IBS Сергея Мацоцкого заочно арестовали по делу о даче взятки

И объявили в розыск.

Источник: IBS
Источник: IBS
  • Об этом сообщила пресс-служба московских судов. Арест — заочный, уточнили в суде «РИА Новости». Мацоцкого арестовали на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию.
  • Причина — ч.5 ст.291 УК, дача взятки должностному лицу в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
  • Кроме того, Мацоцкого объявили в международный розыск, пишет «Коммерсантъ».

  • Мацоцкий создал IBS совместно с предпринимателем Анатолием Карачинским в 1992 году. Также он — бывший член совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома».

  • В 2020 году Мацоцкий вышел из IBS и основал собственный холдинг «ГС-Инвест» (управляет «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost, «Скала-P»). По данным CNews, в 2023 году бизнесмен продал свою долю (47%) менеджменту компании.

#новости #ibs

6
1
7 комментариев