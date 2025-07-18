Сооснователя ИТ-интегратора IBS Сергея Мацоцкого заочно арестовали по делу о даче взятки

Мацоцкий создал IBS совместно с предпринимателем Анатолием Карачинским в 1992 году. Также он — бывший член совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома».

В 2020 году Мацоцкий вышел из IBS и основал собственный холдинг «ГС-Инвест» (управляет «Рубитех», IT_One, Arenadata, Avanpost, «Скала-P»). По данным CNews, в 2023 году бизнесмен продал свою долю (47%) менеджменту компании.