Житель Аргентины через суд получил компенсацию от Google за то, что его обнажённая фотография попала в панорамы «Google Карт»

Компания выплатила ему около $12,5 тысячи. Источник: BloombergФотографию сделали в 2017 году. В момент снимка мужчина, чьё имя не разглашается, стоял обнажённым во дворе собственного дома в одном из аргентинских городов, пишет CBS.При этом на снимок также попали название улицы и номер дома истца. Изображение «завирусилось» в соцсетях и попало в эфир нескольких аргентинских телеканалов.Мужчина утверждал, что «вторжение в личную жизнь» сделало его «объектом насмешек» среди соседей и коллег по работе. Он также настаивал, что находился на территории своего дома за забором высотой около двух метров.Суд первой инстанции отклонил иск о возмещении ущерба, но апелляционный суд постановил, что Google должна выплатить мужчине компенсацию в размере около $12,5 тысячи (примерно 991 тысяча рублей по курсу ЦБ на 25 июля 2025 года).При этом новостной сайт El Censor и телекоммуникационную компанию Cablevision SA, которые распространяли изображение, освободили от ответственности за это, так как их действия «подчеркнули ошибку Google».В июле 2019 года Google согласилась выплатить компенсацию в размере $13 млн по коллективному иску, также связанному со сбором персональной информации пользователей для панорам в «Google Картах».#новости #google