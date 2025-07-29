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Полина Лааксо
Право

В Кыргызстане приняли закон о запрете доступа к порнографическому контенту

Его подписал президент страны Садыр Жапаров.

  • Цель запрета на распространение порно — «защита моральных и нравственных ценностей общества и духовно-нравственного здоровья личности».
  • Решение ограничить доступ к контенту, содержащему «элементы порнографического характера», выносит уполномоченный орган. Удалить его или заблокировать доступ нужно в течение 24 часов с момента получения требования. В противном случае работу сайта могут приостановить на срок до двух месяцев, объясняло «24.kg».
  • Парламент поддержал поправки в июне 2025 года практически единогласно. «Против» проголосовал только один депутат — Дастан Бекешев. Он иронизировал: «Учить мыслить, отличать полезное от не полезного — сложнее. Легче запретить».

Первое: государство не должно быть папой и мамой для дееспособных взрослых людей, которые, по идее, только по идее, способны сами разобраться, что им полезно, а что вредно.

Второе: такие запреты не работают в интернете, хотя с монополизацией внешнего трафика можно его замедлить, отфильтровать и дать взрослым дееспособным в чистом отфильтрованном виде.

Третье: что такое элементы порнографического характера? Это будет определять не гражданин, который быть может и способный в математике и программировании, в написании философских трактатов, не гражданин, который способен воспитать порядочных детей, а гражданин, облечённый властью, не обязательно судебной. То есть, гражданин в министерстве культуры лучше знает, чем другие граждане, что полезно, а что вредно?

Четвёртое: цензура даже плохого приводит и уже привела к ещё большей цензуре.

Пятое: тогда надо запрещать контент, содержащий элементы насилия, убийства, то есть, все фильмы пора признать шайтанскими.

Дастан Бекешев, депутат
Источник фото: Shutterstock
Источник фото: Shutterstock
  • В июле 2024 года Садыр Жапаров также подписал закон, который предусматривает ответственность за «организацию и содействие проституции и разврату через интернет-сети (вебкам-студии)». За организацию можно получить штраф или срок. Моделям грозят штрафы.
Евгения Евсеева
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В Кыргызстане на год ввели госмонополию на интернет — с 15 августа 2025 года останется только один оператор

Все остальные должны передать ему свои контракты.

Бишкек. Источник: Mike Dudin / Unsplash

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