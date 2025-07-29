В Кыргызстане приняли закон о запрете доступа к порнографическому контенту

Первое: государство не должно быть папой и мамой для дееспособных взрослых людей, которые, по идее, только по идее, способны сами разобраться, что им полезно, а что вредно.

Второе: такие запреты не работают в интернете, хотя с монополизацией внешнего трафика можно его замедлить, отфильтровать и дать взрослым дееспособным в чистом отфильтрованном виде.

Третье: что такое элементы порнографического характера? Это будет определять не гражданин, который быть может и способный в математике и программировании, в написании философских трактатов, не гражданин, который способен воспитать порядочных детей, а гражданин, облечённый властью, не обязательно судебной. То есть, гражданин в министерстве культуры лучше знает, чем другие граждане, что полезно, а что вредно?

Четвёртое: цензура даже плохого приводит и уже привела к ещё большей цензуре.

Пятое: тогда надо запрещать контент, содержащий элементы насилия, убийства, то есть, все фильмы пора признать шайтанскими.