Игнорировали риски и запугивали обеспокоенных: Береговая охрана США опубликовала отчёт о расследовании крушения батискафа «Титан»

18 июня 2023 года коммерческий батискаф «Титан» компании OceanGate пропал без вести при погружении к «Титанику» на глубину 3750 м. 22 июня Береговая охрана США обнаружила в районе поисков обломки, позже подтвердив: это части корпуса пропавшего судна.

На борту находились пять человек: сооснователь и гендиректор компании Стоктон Раш, пилот и бывший военный водолаз Поль-Анри Наржоле и трое туристов, которые заплатили по $250 тысяч за погружение. Все они погибли.

Береговая охрана США опубликовала отчёт по итогам двухлетнего расследования, передают BBC, ABC, NBC и The Guardian. Ко взрыву привела «потеря структурной целостности» аппарата. Но основная причина трагедии — несоблюдение компанией норм и стандартов безопасности. Сведения в письменных протоколах «вопиющим образом не соответствовали» тому, что происходило на практике.

В ходе слушаний сотрудники рассказали, что Стоктон Раш «часто пренебрегал регламентами» и игнорировал предупреждения как отраслевых экспертов, так и подрядчиков и сотрудников, ставя «операционные и финансовые цели выше безопасности».

«Титан» был сделан из углеродного волокна и титана. Первое при этом ранее не использовали при строительстве «глубоководных» подводных аппаратов: материалы плохо сцепляются и могут не выдерживать давления. Но компания сомнений не высказывала и преувеличивала число проведённых испытаний на прочность.

В рамках двух лет до катастрофы судно совершило 13 погружений к «Титанику». Однако целостность корпуса перед каждой миссией «надлежащим образом» не проверяли, несмотря на «инциденты, которые её нарушали». На записях с погружений были слышны треск, стук и щелчки, которые тот издавал под давлением.

По словам специалиста по глубоководным работам и бывшего консультанта OceanGate Роба МакКаллума, углеродное волокно «непредсказуемо» в использовании. Конструкция «слабела» с каждым погружением, но компания опускала аппарат на одну и ту же глубину из раза в раз. «Нельзя так поступать и полагать, что батискаф однажды не выйдет из строя. Выйдет. Ужас в том, что вы не будете знать когда», — объяснил он.

Хранили аппарат тоже неправильно. Примерно семь месяцев до погружения он простоял на открытом воздухе, «подверженный воздействию» погодных условий, так как не был ничем прикрыт. Он стоял под дождём, а зимой то подмерзал, то оттаивал.

В OceanGate также сформировалась токсичная культура. Тем, кто сомневался в безопасности, угрожали увольнением. Проблемы замалчивали, а часть «критически важной информации» могли намеренно искажать, чтобы избежать вопросов от регуляторов.

Бывший глава отдела проектирования OceanGate Тони Ниссен рассказал, что его уволили из-за отказа одобрять очередную экспедицию. Ниссен был против, так как корпус повредил удар молнии. По его словам, как такового начальника по технике безопасности в компании не было.

Директора по оперативному управлению уволили вскоре после совещания, на котором Раш публично сказал, что «опыт» этого директора и его «взгляды на то, как правильно действовать», «фундаментально противоположны» тому, что нужно Рашу.

По сути, Раш был одновременно и гендиректором, и ведущим инженером, и ответственным за технику безопасности. Власть «была сосредоточена в руках» человека, который не считался с другими и действовал так жёстко, что даже совет директоров оказывался бессилен, говорится в отчёте.

За несколько дней до трагедии у OceanGate возникли проблемы при тестовом погружении. Сотрудники сообщили следователям, что Раш тогда «нервничал», но сказал: «Погружение состоится, даже если оно погубит меня». По словам службы, «халатность» Раша — одна из причин гибели пассажиров. И если бы он выжил, они бы призвали Минюст изучить наличие признаков уголовного преступления.